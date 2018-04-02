中華電信全新「4G學生方案」月繳389元起

中華電信今(2)日宣布推出全新「4G學生方案」，購機方案只要月繳389元，合約期間享前半年上網吃到飽，第7個月起每月5GB上網量、網內通話前十分鐘免費、全台超過5.5萬個CHT Wi-Fi熱點免費用，不論是手機上網、打電話都超夠用，還可搭配iPhone全系列機型及多款獨家Android機型，超值購機優惠實施中！中華電信新「4G學生方案」，破天荒推出超低月租費，讓學生族群輕鬆上網無負擔。

根據資策會「2017年4G行動生活使用行為調查報告」顯示，國人使用手機從事相關娛樂活動如影音、音樂、遊戲的比例較往年攀升，其中，學生族群的4G使用習慣也以上網聽音樂、看影片為主。中華電信為提供學生客戶更無負擔的行動上網服務，推出全新「4G學生方案」，自107年4月2日起至107年7月1日止，凡國內就讀國中(含)以上學校之學生均可辦理，購機方案月租費下殺至389元起。

只要月付389元，享前半年上網吃到飽，第7個月起每月5GB上網流量、網內前十分鐘免費，還有網內外、市話免費分鐘數優惠；月付589元(含)以上，更升級享首年上網吃到飽！讓學生客戶以超輕量的價格，享受重量級的優惠。另外，還可加購「增量澎拜包」，再享精采Hami包多選一、上網量再升級。更多優惠詳情，請至emome網站查詢。

中華電信全新「4G學生方案」提供多款熱門手機購機選擇，不論是讓果迷情有獨鍾的iPhone X、iPhone 8/8 Plus、iPhone 7/7 Plus、iPhone 6 32GB等iPhone全系列銷售機型，還有中華電信獨家Samsung Galaxy J7+魔力黑、HTC U Ultra、Sony Xperia XA2、OPPO A75s…等高CP值熱銷機型，搭配方案均享優惠購機價格！學生輕鬆享受大4G暢玩新高招，盡在中華電信。