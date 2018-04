出道8個月開世界巡演 Wanna One即將來台開唱

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 韓國人氣男團WANNA ONE今日宣布將舉行世界巡迴演唱會「WANNA ONE WORLD TOUR ONE:THE WORLD」。

本次世界巡迴演唱會將以首爾作為首站,他們將前往美國、新加坡、印尼、馬來西亞、香港、泰國、澳洲、台灣和菲律賓等共10個國家13個城市。

WANNA ONE Wanna One是透過韓國實境節目《Produce 101》第二季選拔出的11人組成,出道至今僅8個月就創下許多非凡紀錄。他們首張迷你專輯《1X1=1 (To Be One)》銷量破百萬,並奪下各大頒獎典禮新人獎。他們將在這個月推出的第二張迷你專輯《0+1=1 (I PROMISE U)》,專輯在預購階段就突破70萬張出。

Wanna One成員包括姜丹尼爾(Kang Daniel)、尹智聖(Yoon Ji Sung)、河成雲(Ha Sung Woon)、黃旼泫(Hwang Min-hyun)、雍成宇(Ong Seong Wu)、金自煥(Kim Jae Hwan)、樸志訓(Park Jihoon)、樸佑鎮(Park Woo Jin)、裴珍映(Bae Jin Young)、李大輝(Lee Dae-hwi)以及來自台灣的賴冠霖(Lai Kuan-lin)