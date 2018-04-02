乳癌治療新突破 便利性、效果佳 副作用少

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）乳癌為台灣女性最常罹患的癌症，且人數逐年攀升，如何發展有效的治療方方式一直是醫界努力的目標。台灣乳房醫學會秘書長、台北榮民總醫院乳房醫學中心主任曾令民醫師表示，隨著醫藥科技進步，現在已研發出針對一項新的機轉-CDK4/6抑制劑的標靶藥物，搭配荷爾蒙藥物做為第一線治療使用，在國際臨床試驗中展現讓人為之振奮的效果。

台灣乳房醫學會理事長、台北慈濟醫院癌症中心教研長沈陳石銘教授解釋，在乳癌基因型中荷爾蒙受體為陽性者占大宗(超過7成病患)，但若HER2同時為陰性者，一旦面臨腫瘤復發或轉移時，第一線治療選項就僅有荷爾蒙治療與化療，荷爾蒙治療平均可延緩惡化10-18個月；化療也有其效果，只是由於副作用包括白血球下降、發燒感染、嘔吐、掉髮、酸痛等等，常讓許多患者產生恐懼以致裹足不前，錯失最佳治療時機，現今醫療的新突破可望幫助更多晚期乳癌患者。

隨著醫學的進步，研究發現癌細胞增生的關鍵與一種名為細胞周期蛋白依賴激酶（Cyclin-dependent Kinases，CDK）有關，而CDK4及CDK6在癌細胞中尤其活躍，故若能夠抑壓CDK4/6，即是抑制了癌細胞的生長。

曾令民醫師說明，經全球大規模臨床試驗結果證實，針對荷爾蒙陽性、HER2陰性之晚期或轉移性乳癌患者，於第一線使用口服CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙治療，相較於單純只使用荷爾蒙治療，可大幅延緩疾病惡化時間達25個月以上，且對8成的用藥患者有臨床上之助益，有超過5成的機率可縮小腫瘤。

亞洲人種也在此大型研究中被證實有效，有10分之1的亞洲人參與臨床試驗，台北榮總曾令民醫師為臨床試驗共同主持人(NEJM)，經證實，相較於沒有使用CDK抑制劑的病患，有6成病患腫瘤縮小30%以上，證實亞洲人種對CDK抑制劑的效果存在。

曾令民醫師表示，口服CDK4/6抑制劑已獲得多國衛生福利部許可，美國國家癌症資訊網NCCN已經建議將CDK4/6抑制劑做為荷爾蒙陽性、HER2陰性的復發或轉移性乳癌治療的初始選擇；另一方面，藥物服用的便利性及常見副作用如中性白血球減少、噁心、疲勞等普遍可透過輔助治療得到控制，讓患者對自己的生活品質能夠有更多掌握。