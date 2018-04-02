太空中心：中國天宮一號殘骸對台灣無威脅

中國太空實驗室天宮一號今天早上墜落在南太平洋中部區域，台灣太空中心表示，天宮一號裂解後物體軌跡具不確定性，殘骸分布範圍約為1000公里，對台灣並無威脅。

天宮一號是中國第一個目標飛行器，於2011年9月29日發射升空，曾先後與神舟8號、9號、10號太空船交會對接。2016年3月16日，天宮一號全面完成使命正式終止任務。

中國官媒新華社稍早報導，停止運作的天宮一號今天上午8時15分左右再進入大氣層，落區位於南太平洋中部區域，絕大部分器件於再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

國家實驗研究院今天發布新聞稿表示，中國大陸的天宮一號在早上8時前進入距地面高度100公里大氣層範圍，墜落過程裂解成大小不一的物體，大部分物體在通過大氣層中燃燒殆盡，少部分較大件物體會因未能完全燃燒而墜落地表。

國研院國家太空中心副主任余憲政指出，太空中心一開始預估天宮一號會在3月31日墜落到地面，但由於高度下降情形遠慢於預期，3天僅下降25公里，因此不斷修正預測結果，也使得墜落位置大幅改變。

他說，天宮一號直到4月2日台灣時間0時降到高度150公里後，才開始快速墜落，8小時後即墜落到地面。由於墜落過程中，裂解後的物體軌跡具有不確定性，因此沿著軌跡一定區域都是殘骸可能散布的範圍，這次天宮一號殘骸散布範圍約為1000公里。

太空中心自去年9月開始監看天宮一號軌道，今年3月28日天宮一號高度降至200公里時，開始進行墜落點預測，天宮一號軌道設計是傾角（與赤道的夾角）約43度，每天繞行地球14圈約56萬公里，即每分鐘行進約400公里，因此只要墜落時間跟事前預期相差1小時，誤差即達2萬4000公里，所幸台灣並不在天宮一號的軌道上，因此殘骸未對台灣造成威脅。