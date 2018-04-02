公視戲劇登上國際 與Netflix合作

（中央社記者江佩凌台北2日電）公視今天正式宣布，戲劇「一把青」、「麻醉風暴」兩季及「他們在畢業的前一天爆炸」兩季等5部作品，已於國際影音串流平台Netflix上架播出，台灣的文化與實力躍上國際。



公視今天發布新聞稿表示，由曹瑞原製作、導演，改編自白先勇筆下作品「一把青」，在金鐘獎、亞洲電視大獎都各獲5項大獎，作品也首度登上Netflix平台。



對此，曹瑞原表示：「台灣的影視作品不能只在台灣發酵，一定得走出去，才能有機會打開在這個島悶燒的僵局。」這次台灣影視作品能在國際平台的OTT播出，發揮影響力，「這對跨區域投資是很正面的消息」。



曹瑞原進一步說，「相對的，我們更需回頭審視自己的製作能力與品質，將態度與企圖拉高，才能與國際較量、競爭」。他表示，台灣也需要擁有強而有力的OTT（影音串流）平台，傾最大之力發展，強調「台灣影視的未來就在此」。



公視與瀚草影視合作的「麻醉風暴」第1、2季作品，寫實呈現台灣醫療現場，也藉犯罪推理的手法剖析人性，播出時掀起熱烈討論。作品登上Netflix，導演蕭力修與洪伯豪獲悉都十分振奮。



蕭力修表示，透過支持原創的Netflix平台，讓全球觀眾可以看見這些故事，體驗台灣獨特的多元文化價值。長期關注影視勞動環境的他也呼籲：「在多角化媒體投放時代，影視產業能因此更重視基礎勞動權益，建立更健康、合理的從業環境和規範。」



「他們在畢業的前一天爆炸」第1、2季皆由導演鄭有傑執導，他的作品長期關心人民處境與社會多元發展，鄭有傑表示，作品向全球放送，能讓更多海外人士從戲中看到台灣近年來轉變，並說：「Netflix以實際行動支持台灣創作的自由，令人欣慰。」



公視表示，這些戲劇在台灣播出深獲好評，與國際平台Netflix合作，相信能讓全世界觀眾都能看見台灣的文化與實力。



公視提到，將繼續尋覓好的IP（智慧財產權）並打造成優質戲劇，講出屬於台灣的故事。如曹瑞原執導、改編陳耀昌作品「傀儡花」，以及作家吳明益小說「天橋上的魔術師」、九色夫同名作品「魂囚西門」與吳曉樂「你的孩子不是你的孩子」都是正在進行中計畫，也致力將它們介紹到國際舞台。（編輯：劉政權）1070402