天氣熱 黃豆製品易酸敗 豆製品該如何選購和保存呢？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）富含植物性蛋白質的黃豆製品，是國人喜愛的烹調食材，但隨著天氣漸熱，若製程及保存環境的衛生、溫度不佳等因素，易造成微生物快速繁殖而酸敗。食藥署提醒，民眾在選購豆製品可依下列3要訣來採買。

1. 生鮮豆製品應低溫保存及販售：

豆腐、豆乾、干絲及豆皮等生鮮豆製品的水分及蛋白質含量高，放置常溫下數小時後，易因微生物菌數過多造成腐敗，所以產製後的豆製品店家應予以適當低溫保存（7℃以下冷藏或-18℃以下冷凍）維持衛生品質，民眾在購買前也可留意商家是否有依產品特性保存及販售。

2. 注意產品外包裝是否完整及標示清楚：

優先選擇外觀完整且清楚標示的包裝食品，如購買真空包裝即食食品，應注意包裝上是否有明顯標示「真空包裝」及「衛部真字第○○○號」圖樣，並依照包裝標示條件進行保存；而非即食的真空包裝豆製品，應要標明「非供即時，應充分加熱」或「建請加熱後食用」等字樣，並應依標示將產品加熱後再食用。

3. 辨識外觀及選擇可靠信譽佳商家：

購買前留意產品外觀顏色及氣味，避免挑選聞起來有刺鼻異味、顏色過於鮮黃或是太過潔白的豆製品；無論是購買盒裝或散裝的豆腐、豆乾、腐皮及素雞素料之類的生鮮豆製品，或是零食類的調味豆乾等，皆應留意店家的環境衛生及產品保存情形，才能吃得安心又健康。