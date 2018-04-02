和逸飯店 台南西門館讓孩子開心Fun連假

迎接四月兒童節與清明連假，擁有超大戶外500坪奇趣操場和XBOX主題房的和逸飯店‧台南西門館特別規劃一系列屬於孩子們的歡樂活動，包括寶寶爬行比賽、電動車競大賽和北歐風親子品牌LITTLE KINGDOM快閃店等活動，只要帶12歲以下兒童入住「小孩萬歲」住房專案，即可享優惠價升等四人家庭房，讓大人小孩開心度假！

即日起至5月31日和逸飯店‧台南西門館推出「小孩萬歲」住房專案，只要帶12歲(含)以下的小朋友入住，即可用優惠價NT$5,198起升等寬敞四人房，還能選擇入住XBOX主題房，在房內就能享受超好玩的體感電玩遊戲；入住期間可免費暢遊佔地500坪的戶外奇趣操場，體驗全台首創的飯店親子小火車、駕駛電動超跑，還有戲沙池和噴泉池等設施，享受親子遊憩時光。

歡慶４月兒童節，和逸飯店‧台南西門館特別為不同年齡的孩子舉辦相關活動，4月4日和4月6日「COZZI第一屆寶寶爬行比賽」，凡是7個月至1歲的寶貝們皆可報名(房客免費)，每日有三梯次，每梯次冠軍可獲得價值千元的尿布一箱；4月5日和4月7日的「電動車競速大賽」則開放體重25公斤以下、可獨立駕駛電動車的小朋友參加(房客免費)，採計時賽制，速度最快的前三名依序可獲得和逸飯店‧台南西門館住宿券、酷炫電動重機以及輕巧歡樂滑步車等大獎。順利完賽的小車手還會獲贈COZZI專屬駕照乙張，憑此駕照在4月4日至12月31日期間，即享奇趣操場暢遊券或愛手作DIY課程8折優惠。