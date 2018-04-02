會美國眾議員　蔡英文感謝推動《台旅法》及對台軍售

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（2）日接見以美國眾議院外交委員會榮譽主席伊萊娜‧羅斯雷提南（Ileana Ros-Lehtinen）率領的訪團，並感謝羅斯雷提南在美國國會持續推動《台灣旅行法》以及對台軍售等友台政策。

由於羅斯雷提南即將卸下公職，蔡總統今日也頒發「特種大綬卿雲勳章」予羅斯雷提南，感謝她過去30年來對於台美關係發展的貢獻。

蔡總統致詞時表示，羅斯雷提南除了推動許多友台重要法案，也曾經在美國國會召開多場以台灣為題的聽證會，敦促行政部門應依據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），履行對台軍售的承諾。

而羅斯雷提南則表示，再過八天台美便要歡慶《台灣關係法》39週年，「此刻台美關係再堅實不過，最好的例證就是美國在台協會（American Institute in Taiwan）幾個月後即將啟用的辦公大樓。」

提及自身經歷，羅斯雷提南表示她能體會遭受共產政權侵害的感受，因此對抗高壓政權一直以來是她在國會中的首要任務，也讓使得她對台灣人民倍感親近。

盛讚台灣擁有蓬勃發展的民主、開放社會，以及新聞與言論自由，羅斯雷提南強調，台灣是「美國的關鍵盟友，無論是洽簽新的貿易協定、軍購方案、增進台灣與拉丁美洲國家間的關係，抑或強化台灣在國際組織的參與，（美國）一定會盡全力和台灣合作，也確保台灣能抵禦中國的脅迫打壓。」

此外，蔡總統也提及，自己已與羅斯雷提南相識多年，「我們永遠珍視這份情誼，歡迎您之後也常來台灣走走」，總統也表達希望羅斯雷提南未來持續將台美的友好情誼傳承給新進議員，幫助台灣結交更多好朋友。

根據美國在台辦事處新聞稿，羅斯雷提南及訪團於台灣停留至週二（3），期間將與台灣資深官員會面，商討美台共同關心的議題，以及如何進一步加強美台關係。

外交部則指出，羅斯雷提南及另一位訪賓譚妮（Claudia Tenney）皆是台灣在美國國會的重要友人，兩位議員除了是美國眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員，也在眾議院連署「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），該法案鼓勵美國政府增進台美官方各層級互訪，於本月中正式生效，但對行政部門並無約束力。

此外，外交部提及，蔡總統於2016年出訪中美洲友邦過境美國邁阿密期間，羅斯雷提南也以地主身分歡迎蔡總統，用具體行動展現台灣的支持。

總統蔡英文（右）2日在總統府，接見美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯雷提南（Ileana Ros-Lehtinen）率領的訪團（照片來源：中央社提供）