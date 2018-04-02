「東石烏魚祭」音樂祭清明連假漁人碼頭登場

(台灣英文新聞/ 藝文組​ 綜合報導) 由覺醒藝術公司主辦，以獨立樂團表演為主，首屆「東石烏魚祭」音樂祭，清明節連假3天在嘉義縣東石鄉漁人碼頭登場，邀15組獨立樂團與創作歌手表演，免費進場。

嘉義縣文化觀光局指出，第一屆「東石烏魚祭」音樂會，去年底開始策劃、招商，現場將以「獨立樂團」表演為主，包括曾拿下金曲獎的「滅火器」等樂團。

嘉義在地青年顏廷憲等一群愛好音樂青年，9年前在嘉市文化創意產業園區舉辦覺醒音樂祭，至今發展為國內大型音樂盛會，每年都吸引國內外樂迷參與，今年也在東石鄉漁人碼頭舉辦首屆「東石烏魚祭」音樂祭。

根據《聯合報》報導，覺醒音樂祭創辦人顏廷憲說，嘉縣過去沒有為獨立樂團、歌手舉辦過音樂祭，這次未向官方申請補助，耗資40餘萬元，5日到7日每天下午2點到晚間8點，在東石漁人碼頭辦音樂祭，培養提供在地音樂人創作展演舞台，未來將年年舉辦，成為嘉縣獨立音樂起點。

取名「東石烏魚祭」，是因創辦人之一蕭達謙是東石鄉人，在台北從事音樂工作，辦音樂祭替他圓夢，以東石特產烏魚子取名「烏魚祭」，烏魚祭邀請榕幫﹑吳青原、生炒鴨肉羹、日落嬉皮等15組獨立樂團與創作歌手，加上50組市集和鄰近海產店家，讓民眾邊聆賞音樂，邊享用在地特產美食。表演樂團及歌手可上覺醒藝術或覺醒東石烏魚祭臉書查詢。