呂秋遠：台灣社工的奇蹟　薪資不高還得回捐

（台灣英文新聞 / 生活組 報導）律師呂秋遠昨（1）日在臉書（Facebook）貼文表示，「四月一日是愚人節，但不知道有多少人記得，第二天就是社工日；基層社工的薪資，平均為3萬1千元上下，卻得面臨回捐1千元到8千元的陋規，只因機構的經費不夠，只好做著幫助別人的工作，領了薪水以後還要繼續幫助同事，這種陋習，一直存在，這應該是台灣社工的奇蹟。」

呂秋遠表示，在社工系教書，已經有十年之久，自從頻繁接觸家事案件以後，也在工作上接觸許多社工，「多數民眾對於社工的認知非常有限，但是他們卻是在這個社會上最接近弱勢的一群專業工作者。」

呂秋遠提及，所謂的社會工作者，簡稱社工，他們的工作內容包括兒童、青少年、弱勢成年人、老年人的所有保護與協助工作。舉凡心理輔導、法律諮商、家庭保護、社會福利補助等等，都是他們必須協助的範圍。

根據社工工會的調查，基層社工的薪資，平均為3萬1千元上下，升幅有限，「當別的科系同學，隨著年資與工作內容增加薪水，他們如果沒有選擇轉行，繼續待在基層社工崗位上，薪水升遷都很有限；薪水有限也就算了，目前大約還有十分之一左右的社工，面臨回捐這種陋規。」

對於「回捐」一事，呂秋遠解釋，回捐意指社工必須把自己的薪資捐回去給自己上班的機構，從1千元到8千元都有，「機構的捐助收入就是不夠，卻得要繼續從事公益服務，所以需要自己人割肉餵其他服務。」

「或者是當機構申請政府標案，因為工作內容太繁重，人員配置卻太少，想要多雇用社工，預算已經固定，只好在預算編制外再請人，這時候就要原來編制的員工捐錢，好讓機構可以聘請新同事分攤業務。」

呂秋遠表示，「這種陋習，一直存在，這應該是台灣社工的奇蹟。」

呂秋遠近一步表示，就社工而言，他們的工作性質最接近弱勢，因為中下階層的民眾怒氣，不論是對政府、對其他人，都是由社工承受，「他們最接近弱勢，他們也最弱勢。」

最後，呂秋遠呼籲社會不要忘記這群「近貧協助赤貧」的社工，「在從事這一行之前，他們的心靈很富足，但是請不要讓他們逐漸枯竭，他們面對這麼多淚水，請不要吝嗇給他們薪水。」