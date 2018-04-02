年度限定三場　太平山「春夏夜觀灰林鴞」來嘍！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 報導）林務局今（2）日表示，為讓民眾在夜間觀賞自然環境中的生物多樣性，太平山國家森林遊樂區與宜蘭縣野鳥學會將於今年六月至八月合作辦理三場「春夏夜觀灰林鴞」活動。

林務局表示，宜蘭縣野鳥學會自2005年起進行太平山鳥類相關調查監測，長時間累積的資料顯示太平山鳥類資源豐富，其中素有「森林守護者」之稱的貓頭鷹，不僅是夜行性的猛禽，更是生態環境的指標。

林務局提及，在太平山曾被調查記錄下來的貓頭鷹有8種，分別為灰林鴞、黃嘴角鴞、褐鷹鴞、長耳鴞、鵂鶹、領角鴞、黃魚鴞及褐林鴞，佔全台灣本島12種貓頭鷹3分之2，這樣的比例也代表了太平山的棲地環境穩定，而其中又以灰林鴞在太平山出現的頻率最高，因此將其作為太平山夜行性猛禽的指標物種。

林務局表示，太平山國家森林遊樂區近年來積極推廣生態旅遊，並透過動態總量管制措施控制人數，讓生存於此的野生動物有更友善的生活空間。

而為了同時提倡貓頭鷹是自然生態中的指標動物，森林遊樂區也逐年推出一系列以灰林鴞為主題的文創紀念品，讓遠離塵囂專程到訪的遊客，為旅程留下屬於自己與太平山的深刻記憶。

林務局指出，在太平山觀察貓頭鷹以春夏兩季為最佳，天氣狀況也較穩定，因此訂於6/16、7/21、8/18辦理三場「春夏夜觀灰林鴞」活動，開放住宿太平山的遊客或是有興趣的民眾至太平山莊櫃台現場報名。

根據林務局資料，戶外夜觀行程每人100元，活動當日還將辦理室內講座，相關問題請洽太平山國家森林遊樂區，電話03-9809805。