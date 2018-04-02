故宮辦偽畫展！？「偽好物」特展隆重現身

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）國立故宮博物院將從4月1日起至6月25日推出「偽好物—十六至十八世紀蘇州片及其影響」特展，展出過去常被認為價值不高的「蘇州片」藏品。

故宮表示，明末清初的「蘇州片」，其實是值得關注與探索的「偽作」新領域，這類作品現今大量存在於世界各地的公私收藏，正好可據以探究當時的社會文化現象。

傳宋張擇端清明易簡圖_熙來攘往的虹橋局部／圖片由故宮博物院提供

許多熱門的畫題，如「清明上河圖」、「上林圖」等，雖然主題與構圖相當近似，卻存在著明顯的品質差異。其中的佳者，無論色彩、紋飾、形象、布局，俱極優美，不愧「偽好物」的美名。

策展團隊研究指出，這類作品經常偽造唐、宋、元、明代大家的名款，並搭配假的名人題跋與收藏家印章來牟利銷售。因此長久以來在學者或鑒藏家的眼中，「蘇州片」幾乎等同於明末清初的「偽作」，或者是「粗製濫造」的同義詞。

然而「偽作」的成因相當多元，品質也高低不同。例如北宋知名書畫收藏家米芾就曾將一件傳為鍾繇〈黃庭經〉的唐摹本，給予「偽好物」的高度評價。從中說明米芾已超越書畫真與偽的論斷，而是純粹就作品的品質來鑑賞好與壞。所以無論「摹本」或「偽作」，其實都存在有品質精良的傑作。