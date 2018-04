川普機密慘遭洩漏都是因為她？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據外媒《每日郵報》報導指出, 美國暢銷書作家凱斯勒(Ronald Kessler)在新書「川普的白宮:改變遊戲規則」(The Trump White House: Changing the Rules of the Game,暫譯)發表會中提到,美國總統川普之所以有那麼多秘密慘遭外洩,主要原因就是來自無法保守秘密的現任白宮顧問康威(Kellyanne Conway)。



凱斯勒日前接受美國有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)主持人塔柏爾(Jake Tapper)的訪問時提到:現任白宮顧問康威對媒體洩漏的資訊比其他現在於白宮任職的人還多。凱斯勒也告訴塔柏爾,康威曾在一場公開的發表中批評同事,也提到前白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)一些不實的言詞。



凱斯勒也在新書發佈會中表示新書中將會有有關於白宮勁爆內容,她也在書中批評前白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci):「這是白宮史上請過最荒謬的人。」