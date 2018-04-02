全班嗨翻天！上海鄉村推出「謝師宴酒水無限暢飲」專案 每人600起

驪歌再起、畢業季將至！各家飯店、餐飲業者積極推出謝師宴方案，就是鎖定應屆畢業生們，心中想向恩師致上深深謝意、還有期待告別校園生活的雀躍心情。知名江浙料理品牌「上海鄉村」今年推出「敬青春、謝師恩」專案，針對預算較為有限的學生族群，量身打造任選中式桌席或Buffet二擇一，每人最低只要600元起的超值方案。

同時更加碼於4月30日前預訂專案，再享服務費10％全免優惠、且用餐學生超過60位，還能招待席間3小時啤酒、雞尾酒、果汁三選一無限暢飲、卡拉OK隨全班熱情歡唱，相信能讓師生都能吃得滿意、玩得盡興。

每 30 位學生用餐、優惠 1 位老師用餐免費

上海鄉村新生宴會館、仁愛店提供氣派的宴會廳場地、百萬級燈光音響，還有累積三十六年口碑推薦的經典江浙菜色，如「宮廷花雕蝦」、「極汁豬腱骨」等特色料理；且考量學生族群的消費能力，不但謝師專案價每人僅要600元起、同時每30位學生出席用餐、還加碼優惠1名老師免費用餐，實在是相當超值。

【甜點升級】 FB 分享指定貼文，再請全班吃哈根達斯冰淇淋

活動期間公開分享上海鄉村Facebook官方粉絲團的謝師宴指定貼文，於謝師宴當天同行師生累計滿30人以上分享、並出示手機畫面作為活動憑證，每位師生皆可甜點自動升級哈根達斯冰淇淋。活動人數須符合最低保證人數30位以上。