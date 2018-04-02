蔣勳畫作《雲淡風輕》雲門藝廊展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北採訪報導）春分時節，雲門藝廊也添上一抹新綠，蔣勳畫作《雲淡風輕》即日起至7月1日將展出3個月，邀請民眾免費欣賞。

蔣勳指出，《雲淡風輕》強調的其實不是自然風景，而是心事。「外在的風景有時是自己心事，塞尚跟普羅旺斯的維克多山對話，黃公望只有富春山水，沒有旁鶩，這些風景不只是風景，通常有心情在裡面。」

《雲淡風輕》紀錄蔣勳離開台北都會繁華，在安靜的村落慢無目的在縱谷散步、慢無目地等著看曙光的日常。清晨的時候，雲本來都在山腳下，隨著太陽出來雲朵便一朵一朵升起來，他便看著雲朵一朵一朵的升起，而這些景像，是在匆忙或有事在身沒有辦法看到的。

蔣勳表示，他非常喜歡這個展示空間，奢侈的只展出一件作品，笑稱之前看見其他藝術家在這裡展覽，既羨慕又嫉妒。

他說，年輕時到羅浮宮看畫，藝術大家畫作一幅接著一幅，看到閉館，覺得這天過得好充實好奢侈，但到了現在，到了奧賽美術館，他則想先喝杯咖啡，加上名家畫作前方多擠滿了人，反而是走到鮮少人駐足的小展館，細細欣賞竇加的畫作，這樣的步調反而讓現在的他感到奢侈。蔣勳說道：「人生要看的東西很多，卻不可能都看到，領悟不貪多，在一件事情上感覺滿足，是重要的學習。」

《雲淡風輕》是蔣勳在台東池上駐村一年半期間所作。2014年底，他參與「台灣好基金會」的藝術家駐村計畫，住在大埔村一戶由廢棄國中老師宿舍改修的屋子。一年半的日子，每天散步，找到自然的秩序，也找到自己內在呼吸的秩序，令酷愛旅行的他，從候鳥變成了留鳥。期間他用手機拍了超過4,700張照片作為作畫的藍圖，最後交出了29件畫作。寬227公分，高161公分的《雲淡風輕》是其中最開闊，也是最大的一幅之一。

在《雲淡風輕》裡，山巒起伏綿延，白雲跟谿谷告別，一朵一朵，緩緩向上升起，散開。這不僅是一幅風景畫，更是創作者內心的嚮往，不是寫實的風景而是心裡的風景，像一個夢境，裡面有很多自我的意識。作品創作時程長達一年，由於駐村時畫室的空間不夠大，蔣勳還常常要把畫搬到戶外，在大空間裡看，再搬進畫室裡修改。

春天的雲門劇場，四周色彩一片鮮嫩，最合適散步。三月春分到七月小暑前，歡迎前來雲門劇場藝廊看蔣勳畫作《雲淡風輕》。看畫、讀詩，自在舒展。