PUMA螢光夜跑 本週末台北開跑

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 國際知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」，今年將帶領全國跑友邁入夜跑新紀元，全新的夜跑路線將引領跑友跑過台灣兩大城市的美好景色，活動分別在2018年4月7日的台北站及4月14日的高雄站全力開跑。​

今年PUMA也與Garmin合作， 針對挑戰半程馬拉松(21公里)菁英組選手量身設計訓練課程，運用Garmin Sports線上訓練系統做科學化訓練，幫助教練及學員隨時掌握身體狀況及訓練成效。

這次PUMA攜手Garmin透過教練與助教群安排連續九週的訓練課程，經由每周團體的訓練，讓菁英跑友們矯正以往的錯誤跑姿、增加跑步運動安全性外，進而提高競賽成績表現。除有專業教練帶領，訓練課程也搭配Garmin智慧穿戴裝置，使用數據分析及線上訓練系統Garmin Sports呈現完整全方位的訓練營，提供給跑友科學化的訓練計畫。

▲PUMA螢光夜跑 跑者訓練營-台北站教練團左起魏力、台北站總教練林義淵、吳亭頤、吳振雄、羅光男。（圖／PUMA提供）

今年的訓練營把高雄站訓練時間調整至晚上，讓參賽者熟悉在黑夜中跑步，在賽事時也能夠將自己平時的訓練效果完美地呈現在成績上。另外，賽前透過講座的方式，帶著跑友剖析今年全新的賽事路線，讓跑者了解如何做賽前生理以及心理上的最終準備，經過這樣全面性的訓練，能真正讓跑友在賽事過程中更為輕鬆，更加享受跑步。

PUMA 期待能繼續帶領國內頂尖跑者與螢光夜跑一同跑向嶄新的里程碑。誠摯邀請全國喜愛跑步的跑友們一同參與年度最盛大的夜跑賽事，與我們一同用行動點燃熱情、跑動我們最美麗的城市。

螢光夜跑活動詳情請參考活動官網：http://www.puma-nightrun.com.tw/