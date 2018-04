金正恩新動作？核反應爐旁出現工程車

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)提供北韓相關分析資料的網站「38 North」在30日公佈最新照片,表示北韓似乎正在寧邊輕水反應爐附近,建設新的建築物。

「38 North」分析3月20日一張衛星照片,表示和先前照片相比,工程車輛有明顯移動,並據此懷疑,北韓寧邊原子能研究中心,似乎正在輕水反應爐外圍牆壁内,建設新的建築物。

