(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)提供北韓相關分析資料的網站「38 North」在30日公佈最新照片，表示北韓似乎正在寧邊輕水反應爐附近，建設新的建築物。

「38 North」分析3月20日一張衛星照片，表示和先前照片相比，工程車輛有明顯移動，並據此懷疑，北韓寧邊原子能研究中心，似乎正在輕水反應爐外圍牆壁内，建設新的建築物。

Recent commercial satellite imagery of Yongbyon indicates construction of a new building near the Experimental Light Water Reactor--the purpose of the building is not yet clearhttps://t.co/aPD4VqXzv8 — 38 North (@38NorthNK) March 30, 2018

「38 North」的推文。文中為寧邊衛星照片。

「38 North」表示，雖然目前尚無法確定建築物的性質爲何，不過由於建築物靠近輕水反應爐，因此猜測可能是要供反應爐人員使用。

南韓《東亞日報》報導，北韓一直以來，皆主張輕水反應爐，是爲了維持其内部供電穩定，但由於輕水反應爐，也可用於生産核武器原料「鈽」，因此美國一直對此維持高度警戒。

金正恩新動作？核反應爐旁出現工程車

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