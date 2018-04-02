國美館《Render Ghost》沉浸式劇場　顛覆時間與空間的想像

國立臺灣美術館展覽「定製真實：數位藝術之魅」，特於四月連假期間辦理跨域展演活動《Render Ghost》，邀請參觀民眾以充滿未來感的數位藝術體驗，顛覆對於時間和空間的既有想像，為春日假期留下精彩難忘的回憶。

藝術團體「涅所開發」將自4月4日至4月15日於國美館水牛廳展出作品《Render Ghost》。本作品是一個融合了「虛擬實境」及「聲光場域」的沉浸式劇場，用數位資訊及聲光雷射創造了一個穿越虛擬想像與現實的殊特時空，邀請觀眾親身進入，去實境感受科技擬像中的時間與空間、真實與虛幻。

國美館「定製真實：數位藝術之魅」特展將於4月4日推出《Render Ghost》 跨域展演(圖片由國美館提供)

另外，國美館特別在4月6日（五）至8日（日）、4月14、15日（六、日）規劃了多場VR體驗場次，邀請參觀者身著防塵衣、戴上VR虛擬實境顯示器，透過數位系統的引導，讓觀眾穿梭於實境及虛擬的想像空間。富有儀式性與深度沉浸的體驗過程，將引導觀眾探索人類感官的邊界。

「涅所開發」是近年來十分活躍的科技跨領域創作團體，他們藉由數位媒體來探索劇場展演的可能性，亦關注科技發展下身體及意識的各種形變，此團體在藝術創作上的開創性及跨領域整合的成熟度，屢獲國內競爭型的獎補助計畫及國際性展演活動之肯定，曾獲2015年數位藝術表演獎首獎 、2016年國美館「科技融藝跨界創作補助」等殊榮。

本活動為《Render Ghost》於中部的首次呈現，活動皆為免費參加，精采可期。國立臺灣美術館的VR體驗場次採線上報名，觀眾亦可於現場候補。報名詳情請至國美館官網www.ntmofa.gov.tw查詢，名額有限，報名敬請從速。