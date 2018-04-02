入住蘭城晶英酒店  任選Volkswagen德藝車款自駕遊 

蘭城晶英酒店每年不斷創新旅客渡假體驗，今年豪氣跨界攜手台灣福斯汽車，斥資五千萬元購入Volkswagen各式車款及打造專屬取車中心，預計於今年六月份起，凡以當季專案入住三天二夜以上的旅客提供免費自選車款展開自駕遊。在飯店內，小朋友可盡情駕駛電動車繞行芬朵奇堡或客房賽車廊道；大人能夠選擇喜愛的Volkswagen車款，前往近郊觀光景點，即是將芬朵奇堡開車概念延伸，整個宜蘭如同是大人的芬朵奇堡，雙雙打造屬於大人小孩的”Carstel”。 蘭城晶英酒店以芬朵奇堡在親子旅遊界打響名號，並且獨創兒童電動車主題樓層，近年更結合酒店樓下的「新月豪華影城」推出《歡樂暢影》服務，將院線電影院列入飯店免費設施，今年更將服務體驗大力升級，讓旅客享有「行」的便利，堪稱是全台唯一提供食、宿、行、旅、娛樂全配備之渡假酒店，滿足家庭式渡假需求。

創新行旅語彙Carstel 入住飯店還可免費自駕 行、旅通暢無阻

Carstel是由Car的複數以及Hotel字尾組成的創新字詞，代表著飯店提供多樣化車輛予旅客使用，為飯店旅宿寫下全新定義。蘭城晶英酒店為全台擁有最多汽車飯店 – 提供大人小孩都可玩的 Play Station® - 『GRAN TURISMO SPORT』競速賽車、孩童最愛遊樂園 - 芬朵奇堡內駕駛電動汽機車、入住芬朵奇堡主題樓層客房可每房擁有一部私家電動車，現在也為愛車的爸爸提供安全舒適的Volkswagen車款，享受自駕與旅遊之樂，提供多台Beetle、Golf及Touran供續住旅客選駕，再創住宿全新獨特體驗。

源自芬朵奇堡之兒童取車中心概念，特別建置成人取車中心，規畫舒適的接待區、選車區以及教學區，且提供兒童汽車座椅為安全選配，旅客即可自駕任遊，無往不利的貼心便捷。因此建議入住三天二夜以上的旅客可以搭乘大眾運輸前來，利用飯店提供的宜蘭火車站、轉運站免費接駁，再享受飯店提供的汽車服務，自駕遊覽蘭陽各處景點；而自行開車的旅客，更可體驗換車試駕樂趣，感受Volkswagen德藝魅力！

免費自駕遊 『晶』挑細選Volkswagen德藝車款 整個宜蘭都是你的芬朵奇堡

Volkswagen為全球最大的汽車集團，奉行「以人為本」的核心思維，與蘭城晶英酒店重視顧客滿意度並且追求極致服務理念一致，同時，德國品牌汽車工業具備良好的安全性，是蘭城晶英酒店為旅客選擇Volkswagen的一大重點。為滿足不同旅客的需求，提供三種車款選擇；外型吸睛、操控性佳，適合在市區駕駛且具傳奇色彩的個性化車款Beetle、兼具性能與安全的經典掀背車款Golf、以及適合家庭出遊的大空間七人座MPV車款Touran，給入住兩晚以上的旅客使用，只要持有駕照，住宿期間還可更換不同車款，開車帶家人走訪蘭陽博物館、傳統藝術中心、梅花湖、幾米公園等知名景點，可以說是將飯店內兒童版的「芬朵奇堡」樂園放大延伸至整個宜蘭，除了是代步工具，更是一部滿足全家人的大玩具。

蘭城晶英x Volkswagen主題房 跨界經典風尚 值得車迷蒐藏

台灣福斯汽車首度與渡假酒店聯合打造Volkswagen經典房型，推出童趣風和GTI性能房，兩種主題風格！由豪華四人套房改造的童趣家庭房型，開放式的客廳與臥房佔地19坪，牆面彩繪為太空科幻場景，融入飯店最受歡迎的三隻吉祥物，搭配汽車造型沙發、抱枕、雲朵燈等充滿童趣的傢俱，營造歡樂趣味的渡假氛圍，平日每房新台幣21,250元起；締造無數傳奇的強悍鋼砲GTI擁有廣大車迷，由家庭四人房改裝而成的「全台首間GTI性能房」絕對值得蒐藏，帥氣汽車內裝彩繪以及專屬抱枕，喚醒您的衝鋒潛能，平日每房新台幣14,780元起，兩種跨界主題房型，每日限量預約訂房，入住主題房型即贈送福斯精美禮，邀您住一晚德藝之作。

蘭城晶英酒店為宜蘭市唯一一家五星級國際渡假親子飯店，致力為全家大小提供歡樂且放鬆假期，打造芬朵奇堡、窩窩樂等親子遊樂空間，發展多款大型遊樂設施，精心規畫各式互動闖關遊戲深受親子家庭好評，並且有熱情活潑又細心的活動指導員在旁悉心照料，讓家長感到放心；同時結合東部地區最大的購物商場-蘭城新月廣場及東部最大影城-新月豪華影城，延伸飯店休憩功能及腹地，一站滿足全家大小食宿購物、娛樂活動，成為家庭旅遊首選名單。蘭城晶英酒店以建立家庭歡樂渡假旅遊為核心價值，逐年創新設施與服務，成就旅客一趟難以超越的狂想假期。