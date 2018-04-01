內政部推四手繪動畫　探討言論自由於數位時代的挑戰 

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）為了即將到來的「言論自由日」，內政部製作四部手繪動畫短片及一部微電影，由內政部長葉俊榮參與動畫配音並擔綱微電影男主角，並呼應將於下週二（3）舉辦的「言論自由新時代的挑戰─政府角色之省思」研討會，期望社會一同探討言論自由的重要及「明日」的挑戰。

內政部表示，四支動畫短片以台灣特有的動物為主角，包括台灣黑熊、台灣獼猴、帝雉，以及台灣土狗，並由內政部長葉俊榮及三位部會人員為動物配音。

（影片來源：內政部。欲觀賞其他影片，可至內政部網站網路影音專區。）

利用動畫的趣味性與生活化的劇情，反應「言論自由」這民主社會普遍接受的人權觀念在科技及數位當道的時代中所面臨的挑戰。

短片點出的三大議題，包括數位資源的落差導致資訊接收及發言權受限、商業及政治力量影響個人的表意自由，以及網路資訊對言論及隱私等人權的影響，也將成為下週二研討會的探討主題。

內政部提及，除了上述的主題外，研討會也將聚焦於政府在言論自由議題中扮演的角色。

內政部指出，研討會將邀請行政院政務委員唐鳳、導演李惠仁、資深媒體人馮賢賢，以及作家朱宥勳等人與談，而主持人則由葉俊榮、文化部政務次長丁曉菁，以及行政院人事行政總處人事長施能傑擔任。

此外，由葉俊榮擔綱演出的微電影，則已「假如自由沒有了明天，你是否會珍惜現在的自由？」為題。

影片以葉俊榮自在作畫及寫詩的畫面作為開場，象徵享受自由的美好，接著他凝視前方，憶起戒嚴時期的社會，並思忖今日得來不易的自由。

內政部指出，此影片是要強調今日的自由社會，乃是過去許多前人犧牲寶貴生命和歲月爭取而來，因此呼籲大家珍惜現有的自由。

行政院於2016年12月19日核定將鄭南榕逝世之日訂為言論自由日，以紀念他對台灣言論自由及民主運動的貢獻。

行政院當時表示，面對中國崛起後政治與經濟力量的威脅，以及網路世代的各種現象，言論自由空間日益受到擠壓，而核定言論自由日的目的不只在於紀念過去，更要藉此宣示政府面對未來台灣言論自由嚴峻挑戰的重視。