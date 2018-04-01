金門Kbike遭惡意破壞 暫停租借

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門縣公共自行車Kbike遭人惡意破壞，造成系統故障，目前暫停租借服務。縣府觀光處表示，已向警方報案，但由於系統維修涉專業技術，無法即時修護，將影響民眾租借服務。

縣府觀光處發布新聞表示，公共自行車Kbike自民國106年啟用，現由觀光處派人營運維管，租借總次數累計達9萬8000餘輛次，以金門大學、金城車站及體育場3站使用率最高。

觀光處表示，昨天接獲民眾反映體育場站控制柱（KIOSK）電腦螢幕遭人惡意破壞，造成系統故障，目前暫停租借服務，並已向警方報案，由於系統維修涉專業技術，無法即時修護，將影響民眾租借服務。

縣府對民眾這種惡行表達遺憾與憤慨，觀光處長陳美齡表示，任何公共建設都是民脂民膏，為了讓租借系統能正常營運，觀光處自去年10月中旬承包廠商試營運期滿，調度觀光處人力投入維管工作，因涉系統專業執行上已屬艱辛，對於仍有使用者不珍惜愛護，惡意破壞，深表遺憾。

觀光處指出，除了體育場站遭破壞故障停用，其他各站自行車電鎖、KIOSK箱體玻璃、車後車燈等，也發現偶有民眾故意或疏忽造成損壞而喪失功能，自行車零件也因使用者未加愛惜損壞情形頻繁，造成維護壓力。

為了確保租借服務品質，觀光處懇切呼籲大眾共同發揮公德珍惜公共建設，維護創造快樂幸福的城市。此外，縣府觀光處提醒民眾租賃自行車時，能確實按程序操作租借並持卡完成扣款還車作業，避免發生租賃爭議，過程如有系統或使用上的問題，請撥打Kbike客服專線082-311433，洽詢客服人員處理。（編輯：黃于）1070401