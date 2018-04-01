「新住民返鄉拍攝培力」開課　盼用新住民視角讓台人瞭解東南亞

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）為了讓更多市民瞭解新住民的母國文化，深化台灣與東南亞各國的交流，高雄市政府新聞局首次推出 「看家 - 新住民返鄉拍攝培力計畫」，於周日（1）起正式開課，希望促進新住民將家鄉的人、事、物拍攝下來，並在公用頻道上播出。

新聞局長張家興於開課儀式中提及，高雄地區有將近1萬8,000名新住民（不含中國、香港、澳門民眾）定居，生活中常見新住民融入台灣在地文化生活，但相較之下，多數市民對新住民的母國文化卻知之甚少。

張家興表示，新聞局特此興辦培力計畫，希望培養新住民手機攝影技能，使他們返鄉探親時能隨手拍下故鄉社會風貌，並於「CH3公用頻道」播放，讓市民與新二代得以透過更多樣的管道親近東南亞各國的文化。

而為提升學員學成後，回鄉拍攝自己故鄉的文化風貌的意願，新聞局正規劃腳本徵件計畫，預計提供優勝者返鄉拍攝實質上的補助，徵件詳情將於四月中旬公布。

計畫講師侯政男則表示，因為是第一次指導來自東南亞的新住民學員，在講課的速度及內容上，將會依照學員的狀況調整。

提及課程規劃，侯政男表示，首先會讓學員學會YouTube影片上傳流程及影片製作的概念，並讓學員瞭解到用手機拍攝影片其實不難，進而運用課程所學將家鄉的人文風俗或地景風貌拍得真實精彩。

新聞局表示，參加課程的學員普遍認為培力計畫不僅培養自身第二專長，也有助擴大自己的人際圈，而部分學員更指出，期待透過課程拓展相關知能，強化新住民的文化影響力及話語權，讓更多台灣人認識多元的異國文化。

新聞局並指出，由於「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」第一梯次報名踴躍，新聞局特別加開第二梯次課程，即日起受理報名，相關報名資訊可至高雄市政府新聞局官網查詢。