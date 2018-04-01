〈時評〉蔡英文的台北市長勝選邏輯

據媒體報導，蔡英文總統在3月27日晚間與世台會等海外獨派 團體會面時，對年底台北市長選舉民進黨遲遲不推（還是推不出） 候選人的理由是「台北市長選戰一定要勝選」，「必須理智檢討， 不能意氣用事」，「如果民進黨推人，掉入第三名怎麼辦？」

首先，要問的是：假設民進黨自己根本沒推台北市長候選人， 那當選台北市長的保證不是民進黨籍的，請問民進黨蔡英文主席， 那來的「勝選」？難道要把虛幻的阿Q式精神勝利當真嗎？還有，剩下柯文哲和藍營候選人對決時，會不會出現蔡英文與習近平同樣期待柯文哲勝出的荒謬場景？另外， 吾人要說的是，台灣政客太聰明了！他／她腦袋瓜子想的就儘是： 勝選！勝選！！勝選！！！至於什麼理想啦，台灣價值啦， 就留給選民與粉絲去擔待了，蔡總統、蔡主席，是這樣嗎？

或謂，柯文哲的勝選，不就是民進黨的勝選嗎？是嗎？ 事情真的這麼單純嗎？民進黨在「禮讓」柯文哲的同時，能／ 有要求柯文哲在大庭廣眾前公開宣示確認：「 我的勝選就是民進黨的勝選」？打柯文哲這張牌， 無非就是想達到封殺中國國民黨的目的，擺明了是在打「代理人」 的戰役；問題是，民進黨一廂情願把柯文哲當「代理人」， 柯文哲自己又是怎麼盤算的？如果中國共產黨也把柯文哲視為「 兩岸一家親」的「代理人」，民進黨又如何自處？

其次，「如果民進黨推人，掉入第三名怎麼辦？」 這真是大哉問。想當年，蔡英文御駕親征新北市市長有勝選嗎？隨後 2012挑戰總統寶座有贏馬英九嗎？在野時可以勇往直前、 不怕吃敗仗、不擔心怎麼辦，現在當家執政了，倒顧慮這、 擔心那的，真的是換一個位子就換一個腦袋嗎？

第三，吾人相信，一個人如果有敵我意識、敵我之分， 自然而然會對敵人產生防備之心，是以一個人只會被敵人打敗， 不會被敵人出賣；倒是貼心的友人或自認為彼此是同志的， 因為對他／她失去戒心，反而最容易遭這種人出賣， 產生被出賣還幫對方數錢的悲慘結局！

過去3年的時間已證明，柯文哲只是個被媒體寵壞的政治頑童， 除了展現耍嘴皮子、故弄玄虛、翻雲覆雨、顛三倒四的本領， 職責所在的市政改革、弊案清理幾乎是交了白卷！職是，「 理智檢討」、不「意氣用事」後，吾人認為：在台灣政壇， 藍綠對決是底線！年底台北市長這一局， 最佳結果是民進黨自推的候選人獲勝， 次佳結果是中國國民黨的候選人獲勝，最差的結果是已然跨過藍綠「 紅」線的柯文哲，打敗藍綠候選人或因民進黨「禮讓」 而順利連任台北市長寶座。

吾人的結論是：柯文哲如果成功連任， 會被中國共產黨解讀為對柯文哲「兩岸一家親」之言、 世大運打壓沒收台灣旗幟之行的肯定背書， 蔡英文又要如何把這解讀成民進黨的「勝選」？

（ 作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）