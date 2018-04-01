外交部推《阿巒的作文課》短片　爭國際支持參與五月WHA

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）越南小學生阿巒（Nguyen Thi Loan）自幼罹患「畸形淋巴血管瘤」，她的一隻腳異常腫大，使得她無法站立或行走，她的父母散盡家財想醫治她卻沒得到任何改善，正當一家人逐漸失去希望時，一名台商決定伸出援手，將阿巒送到台灣接受高難度手術，在台灣的專業醫療照護下，阿巒如今已能自行走路上學，並沿途欣賞父親咖啡豆農園的一片綠意。

這部三分半鐘的短片，是由台灣外交部遠赴越南當地拍攝，並耗費兩個月製作完成的國際醫療短片《阿巒的作文課》（“A Perfect Pair”），希望藉此向國際社會呼籲，不僅台灣需要參與世界衛生組織（World Health Organization）及世界衛生大會（World Health Assembly）實際參與全球醫療衛生事務及政策，世界衛生組織同樣也需要擁有高端醫衛技術的台灣的參與及貢獻。

外交部表示，台灣卓越的醫療技術名聞遐邇，每年吸引成千上萬的國外人士來台就醫外，過去半世紀以來，派遣海外的醫事人員更已協助數百萬名外國人士重拾健康。

外交部指出，台灣多年來在強化區域乃至全球的防疫網所做的貢獻，以及推行完善的全民健康保險制度，使得全台國人及久居台灣的外國人皆能獲得保障，在在顯示台灣有意願、也有能力參與世界衛生組織及世界各國分享經驗。

由於中國近來不斷壓縮台灣的國際參與，台灣自2017年被剝奪參與世界衛生大會的「觀察員」身份，今年的大會即將在五月底於瑞士日內瓦舉辦，我國至今仍未獲邀，衛福部部長陳時中日前也表示目前「情勢險峻」，因此今年獲邀參加的「機會不大」。

不過陳時中也強調，即使未獲邀請，台灣仍將派遣代表團至日內瓦，「我們在這個時候更要前往，把台灣的聲音向世界大聲說出來，我們當然需要參與WHA，WHA同樣也需要台灣實質有貢獻的參與。」

此外，根據《自由時報》報導，外交部長吳釗燮也在週五（30）赴立法院向民進黨團外交委員會政策小組報告今年世界衛生大會的推案策略，目前包括公部門與民間團體皆動員中，希望利用各種方式讓國際社會正視台灣被排除於世界衛生大會的問題，外交部也不排除致函世界衛生組織秘書長，或藉由友邦在大會中提案等策略。

影片亦提供日文版、英文版、法文版、西文版，以及德文版。