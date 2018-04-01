台灣國際紀錄片影展五月登場　東南亞專題聚焦人間百態

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月4日至13日在台北登場，主辦單位表示，今年入選了數十部來自東南亞導演探討當地社會的傑出紀錄片，堪稱是台灣影展有史以來最大的東南亞專題。

策展單位週六（31）公佈了「憂傷似海：東南亞真實之浪」單元的片單，裡頭囊括了菲律賓、印尼、泰國、緬甸、越南，以及馬來西亞等國共35部精彩作品。

根據主辦單位，此次單元邀請前鹿特丹影展（International Film Festival Rotterdam）選片人葛江．祝鴻（Gertjan Zuilhof）共同策畫，葛江多年來足跡遍及東亞、東南亞與非洲等地，以親身接觸電影社群網羅各地優秀創作。

葛江表示，「單元雖以憂傷為名，但並不代表這些作品都有著讓人落淚的悲情，而是為了標記創作中面對真實毫不迴避的誠摯想法與感情。」

影展策展人林木材則表示，這些東南亞優秀創作者們或以詩意、隱晦的方式描寫社會景況，抑或以誇張、快節奏與劇情片的創作手法處理議題，看似截然不同的影像呈現，卻不約而同地指向創作者們寄予社會的期望。

林木材指出，希望透過此次東南亞專題，觀眾能看見創作者如何看待自身的國家與社會，以及他們如何透過影像的創作手法轉化現實。

此次影展入選的作品有屢獲國際影展獎項的菲律賓大師拉夫．迪亞茲（Lav Diaz）長達640分鐘（近11小時）的黑白影像史詩鉅作《一個菲律賓家庭的演化》（Evolution of a Filipino Family ），該片描述一個菲律賓家庭橫跨十六年變遷的動人故事，也反應迪亞茲作品中，反覆探討的菲律賓政治與社會領域的現況與鬥爭。

《一個菲律賓家庭的演化》（Evolution of a Filipino Family ）劇照（照片來源：台灣國際紀錄片影展提供）

此外，當代重要菲律賓導演卡文（Khavn de la Cruz）亦在群像之列，其作品《飄散空中的餘燼》（Alipato: the Very Brief Life of an Ember）將向台灣觀眾呈現馬尼拉晦暗的角落，以及未成年孩童如何結黨成派只為在夾縫中求生存。

《飄散空中的餘燼》（Alipato: the Very Brief Life of an Ember）劇照（照片來源：台灣國際紀錄片影展提供）

躋身印尼當代具指標性的導演艾德溫（Edwin），此次將以《瞎豬想要飛》（Blind Pig Who Wants to Fly）一片，嘗試聚焦政治議題，記錄印尼華人受迫處境，該片也因其敏感議題，而遭印尼當局禁播。

《瞎豬想要飛》（Blind Pig Who Wants to Fly）劇照（照片來源：台灣國際紀錄片影展提供）

同為印尼導演的伊斯麥．法米．盧比思（Ismail Fahmi Lubis）則是在作品《演猴論》（Masked Monkey - the Evolution of Darwin's Theory）藉由跟拍人類與動物在雅加達街頭的生活百態，直揭在快速發展的大都會中求生存的眾生相，並反應當代印尼政治與社會現況。

《演猴論》（Masked Monkey - the Evolution of Darwin's Theory）劇照（照片來源：台灣國際紀錄片影展提供）

此次影展除了放映多部代表性的東南亞作品外，一共將選映170部來自全球各地的紀錄片，包括美國、智利、日本、葡萄牙等，讓觀眾一探全世界影像創作者各自不同的創作表達及故事敘事方式。