台灣國際紀錄片影展五月登場　東南亞專題聚焦人間百態

(台灣英文新聞/鄧佩儒 綜合報導)第11屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)將於5月4日至13日在台北登場,主辦單位表示,今年入選了數十部來自東南亞導演探討當地社會的傑出紀錄片,堪稱是台灣影展有史以來最大的東南亞專題。

策展單位週六(31)公佈了「憂傷似海:東南亞真實之浪」單元的片單,裡頭囊括了菲律賓、印尼、泰國、緬甸、越南,以及馬來西亞等國共35部精彩作品。

根據主辦單位,此次單元邀請前鹿特丹影展(International Film Festival Rotterdam)選片人葛江.祝鴻(Gertjan Zuilhof)共同策畫,葛江多年來足跡遍及東亞、東南亞與非洲等地,以親身接觸電影社群網羅各地優秀創作。

葛江表示,「單元雖以憂傷為名,但並不代表這些作品都有著讓人落淚的悲情,而是為了標記創作中面對真實毫不迴避的誠摯想法與感情。」

影展策展人林木材則表示,這些東南亞優秀創作者們或以詩意、隱晦的方式描寫社會景況,抑或以誇張、快節奏與劇情片的創作手法處理議題,看似截然不同的影像呈現,卻不約而同地指向創作者們寄予社會的期望。

林木材指出,希望透過此次東南亞專題,觀眾能看見創作者如何看待自身的國家與社會,以及他們如何透過影像的創作手法轉化現實。

此次影展入選的作品有屢獲國際影展獎項的菲律賓大師拉夫.迪亞茲(Lav Diaz)長達640分鐘(近11小時)的黑白影像史詩鉅作《一個菲律賓家庭的演化》(Evolution of a Filipino Family ),該片描述一個菲律賓家庭橫跨十六年變遷的動人故事,也反應迪亞茲作品中,反覆探討的菲律賓政治與社會領域的現況與鬥爭。

《一個菲律賓家庭的演化》(Evolution of a Filipino Family )劇照(照片來源:台灣國際紀錄片影展提供)

此外,當代重要菲律賓導演卡文(Khavn de la Cruz)亦在群像之列,其作品《飄散空中的餘燼》(Alipato: the Very Brief Life of an Ember)將向台灣觀眾呈現馬尼拉晦暗的角落,以及未成年孩童如何結黨成派只為在夾縫中求生存。

《飄散空中的餘燼》(Alipato: the Very Brief Life of an Ember)劇照(照片來源:台灣國際紀錄片影展提供)

躋身印尼當代具指標性的導演艾德溫(Edwin),此次將以《瞎豬想要飛》(Blind Pig Who Wants to Fly)一片,嘗試聚焦政治議題,記錄印尼華人受迫處境,該片也因其敏感議題,而遭印尼當局禁播。

《瞎豬想要飛》(Blind Pig Who Wants to Fly)劇照(照片來源:台灣國際紀錄片影展提供)

同為印尼導演的伊斯麥.法米.盧比思(Ismail Fahmi Lubis)則是在作品《演猴論》(Masked Monkey - the Evolution of Darwin's Theory)藉由跟拍人類與動物在雅加達街頭的生活百態,直揭在快速發展的大都會中求生存的眾生相,並反應當代印尼政治與社會現況。

《演猴論》(Masked Monkey - the Evolution of Darwin's Theory)劇照(照片來源:台灣國際紀錄片影展提供)

此次影展除了放映多部代表性的東南亞作品外,一共將選映170部來自全球各地的紀錄片,包括美國、智利、日本、葡萄牙等,讓觀眾一探全世界影像創作者各自不同的創作表達及故事敘事方式。