電影大佛普拉斯 獲印度觀眾熱烈迴響

（中央社記者康世人新德里31日電）正在印度新德里舉行的第2屆Habitat國際電影節今天放映2017年台北電影節開幕片「大佛普拉斯」，獨特敘事風格、引人入勝的劇情，讓數百名觀眾在電影結束後給予熱烈掌聲。

台灣為展現軟實力，且透過電影強化台印民間交流，經常選取優質電影參加印度的影展或電影節。

這次特別的是「大佛普拉斯」並非由駐印度代表處選出參展，而是由第2屆Habitat國際電影節選片委員會從數百部電影中，和其他69部電影一起脫穎而出，成為這次電影節的參展電影之一。

主辦單位下午在新德里國際展覽場所「印度活動中心（India Habitat Centre）可容納數百人的最大廳放映「大佛普拉斯」，除駐印度代表田中光伉儷和代表處官員及台灣僑民外，數百名觀眾多數是印度觀眾。

由於導演黃信堯在「大佛普拉斯」中以獨特的電影敘事風格和視角，不時穿插自己的旁白，且利用黑白電影色調來表述社會底層「人生是黑白的」無奈，及少數彩色畫面襯托有錢有勢者生活的「多采多姿」，讓一部透過行車記錄器揭發謀殺案的社會寫實電影，變得生動有趣，觀眾不時跟著劇情發出笑聲或感嘆。

電影放映結束後，現場一片掌聲，許多印度觀眾在觀後都認為，「大佛普拉斯」是一部極具藝術價值的電影，敘事手法也非常新穎，卻又有趣生動，甚至電影描述的一些情景和印度有類似之處，引起他們的共鳴。

第2屆Habitat國際電影節從23日一直舉辦到4月1日，期間共放映來自台灣、日本、泰國、吉爾吉斯、伊朗、黎巴嫩、法國等的70部電影，放映的電影從世界各地電影節中選出，成為新德里最豐富的電影盛會。

「大佛普拉斯」曾入選為2017年台北電影節開幕片，也入選第47屆紐約「新導演與新電影影展」，是繼1998年林正盛執導「美麗在唱歌」後，另一台灣導演作品獲選。