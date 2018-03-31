吳釗燮約見俄駐台代表 譴責化學毒害行為

針對前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊事件，外交部今天表示，為表達政府嚴正立場，外交部長吳釗燮約見俄羅斯駐台代理代表鐵之榮，譴責毒害行為並關切事件真相。

外交部晚間發布新聞稿表示，英國在台辦事處與美國在台協會日前拜會外交部，說明先前在英國索爾茲伯里（Salisbury）前俄羅斯情報人員斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal），以及英國警民遭來自俄羅斯的化學毒劑毒害事件相關經過與目前調查情況。

外交部指出，為表達政府嚴正立場，吳釗燮下午召見莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代理代表鐵之榮（Vladislav Kuznetsov），表示政府譴責化學毒害行為並關切事件真相。

吳釗燮指出，毒害行為已違反國際規範且侵犯英國主權；政府尊重其他國家針對這次事件所採取的相關制裁行動，並呼籲俄方避免採取任何對國際社會造成負面影響的作為。

外交部說，台灣堅決反對不人道化學武器的研發、製造及使用，並願意透過共同遵守聯合國「禁止化學武器公約」等規範，與國際社會合作，防止化學武器擴散。同時，台灣也籲請所有國家持續遵守國際社會的共同責任。

斯克里帕爾與女兒日前在索爾茲伯里遭神經毒劑攻擊，幕後黑手疑為俄國，一些西方國家為了表達對英國的聲援，紛紛跟進英國，驅逐境內的俄國外交官。俄國也採取報復性驅逐行動。