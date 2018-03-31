金融服務新震「悍」 北富銀職棒主題分行首度亮相

大台北地區首家職棒主題銀行正式亮相！台北富邦銀行新莊悍將主題分行今(31)日啟用，以金融專業為基礎，融入悍將球隊、棒球、球場等元素，展現「就是要悍！」的獨有運動風格。行內特別設計「觀賽區」與「悍將主題區」，要讓球迷、客戶在辦理金融業務的同時，彷彿置身富邦悍將主場，追球星、看球賽、理財一次滿足！為歡慶悍將主題分行亮相，北富銀特別推出「強悍出擊 理財全壘打」活動，4/2~4/30至新莊悍將主題分行辦理指定交易，除了享優惠，還有機會獲得限量開幕禮、悍將加碼禮，此外，活動期間參加打卡活動，還有機會再抽悍將棒球夾克、迷彩卡車網帽等精選好禮！

北富銀總經理程耀輝指出，3月初發行「富邦悍將悠遊聯名卡」後，引起球迷及客戶廣大的迴響！北富銀一直致力於推廣「生活即金融 金融即生活」的理念，而棒球一直是台灣的國球，民眾共鳴度高，因此北富銀推出大台北地區第一家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」，為北富銀跨向運動領域合作揭開序幕，未來將與富邦悍將棒球隊進行更緊密的合作，為金融服務注入更多的創新與驚喜，也期待整合各方資源，將新莊棒球場周邊打造為棒球熱區。

富邦悍將棒球隊領隊蔡承儒表示，悍將主題分行融入了許多悍將元素，歡迎球迷朋友到新莊看球前先到主題分行參觀拍照；且使用「富邦悍將悠遊聯名卡」購買悍將主場賽事門票、搭捷運、購買悍將商品均可享有優惠，更是球迷省荷包的必備神卡。

程耀輝同時表示，新莊悍將主題分行鄰近富邦悍將主場新莊棒球場、新莊廟街夜市，地處熱鬧的商業區，不論平日或假日，人潮、車潮眾多，而一到中華職棒賽季，從各地湧入的觀賽人潮更是可觀。為服務更多球迷與客戶，改裝後的新莊悍將主題分行，除了外觀以顯著的寶藍色鎧甲騎士盾徽妝點，分行入口設有投手、捕手立牌迎接球迷、客戶外，分行營業大廳高櫃等候區還舖有人造草皮，座椅並交錯著悍將球隊隊徽、棒球圖騰，「悍」味十足，此外，營業大廳一角還設有「觀賽區」，配置50吋液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際，也能即時觀賞悍將球隊的精采賽事，理財及賽事資訊通通不漏接！

除了一樓的「觀賽區」外，地下一樓的個人理財區旁也特別規劃了「悍將主題區」。主題區牆面以悍將球隊的經典寶藍色為主，設置「明星球員牆」、「計分板牆」，讓球迷、客戶可以盡情與悍將球員近距離合影，並隨時掌握球隊的最新戰績。而新莊悍將主題分行行員亦將在富邦悍將出賽時穿上悍將球衣，搭配白色運動短裙、休閒褲及帆布鞋，展現「就是要悍！」的青春活力。

為歡慶新莊悍將主題分行亮相，北富銀自4/2起至4/30舉辦「強悍出擊 理財全壘打」活動，凡球迷、客戶於活動期間至新莊悍將主題分行辦理指定交易或參加打卡活動，就有機會享好禮三重送：

第一重好禮：至新莊悍將主題分行新開戶、申請悍將悠遊聯名卡，即可獲得限量棒球造型便利貼(限量1000份，送完為止)。

第二重好禮：至新莊悍將主題分行新投保壽險主約保單，加碼送限量悍將騎士紀念球(限量60份，送完為止)；聯博與施羅德全系列基金，新申購定期(不)定額之契約，不限筆數手續費優惠2折；申辦外幣優利定存，可享美元最高年息1.85%、澳幣最高年息2%、人民幣最高年息3.3%。

第三重好禮：至新莊悍將主題分行打卡，將照片上傳至「鮮富幫」fb粉絲團活動貼文，並將活動貼文分享至個人臉書(需設定為公開)，即可參加抽獎，有機會獲得限量悍將棒球夾克、迷彩卡車網帽、運動冷水壺等精選好禮。活動網址：https://www.facebook.com/freshfubon/