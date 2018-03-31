走出學習框架！ 三星「星美好」打造台灣專屬「星教育」

全球消費性電子領導品牌三星電子在台深耕24年，秉持企業在地回饋的精神，長期關注台灣教育議題，並於2017年起推動「星美好」教育計畫，以科技產品輔助教學，致力推動台灣STEAM教育。此外，也積極透過跨界合作，將多元的外部資源導入校園，結合硬體及軟體內容，提供學童完善的學習環境。今日三星宣布與TEDxTaipei、CCKids嘻嘻玩科普合作，透過一系列實作課程，讓各領域的傑出講者與三星智慧教室學童能夠面對面學習和互動，以豐富的課程內容開啟學童們更加寬廣的視野，持續為台灣的教育注入更多可能性。

台灣三星電子行銷部處長劉姿瓘表示：「三星致力推動『星美好』在地公益計畫，自星教育、星人才、星關懷、星環境四大面向出發。在【星教育】的領域，建構在智慧教室的硬體資源之上，三星更開始運用嶄新思維，導入台灣獨特的人才知識軟實力，來強化公益計畫的全面性。這次特別與TEDxTaipei和CCKids嘻嘻玩科普合作，在專業師資的帶領下，進一步透過科技啟發孩子的想像力，更增加現地現物的自學力。三星也將持續深耕台灣教育，突破現有框架，創造全新教育思維。」

「聽蛙講 跟蛙走」基隆仁愛國小開啟與TEDxTaipei Adventure的生態冒險

每年的TEDxTaipei大會上充斥著台灣各領域的傑出人士，運用短短的18分鐘闡述自己的點子，而在這18分鐘背後，其實都蘊藏著豐富且精采的故事；TEDxTaipei Adventure系列活動，正是將這些充滿創新知識的動人故事，帶到真實生活中的最佳體現。台灣三星電子此次特別與TEDxTaipei合作，進行一系列全新 Adventure課程，首波邀請台灣專業蛙類研究學者 東華大學自然資源與環境學系副教授－楊懿如，帶領基隆仁愛國小智慧教室六年級學童，展開台灣青蛙生態冒險，引導孩子在生活中實踐「公民科學」精神，也喚起環境保護的意識。

在前導課程中，楊懿如老師團隊帶領學生們在三星智慧教室中，運用互動式電子白板認識蛙類，並在平板上創作獨一無二的蛙類圖鑑；之後，學生們更走出課堂實地探險，在池塘、樹林及溪流三種生態環境中，以手機捕捉蛙類蹤跡，並於平板內記錄的青蛙圖鑑中錄製各種青蛙的叫聲，以行動充實學習，共度豐富的生態探索之旅。

基隆仁愛國小彭麗綺校長表示：「智慧教室提供孩子們更寬廣的學習視角，科技設備在專業團隊互動教學的挹注下，上課變得更新鮮有趣，可加快學生理解與學習的過程。此次『聽蛙講 跟蛙走』課程讓學生走出教室，透過聲音、影像紀錄，認識台灣的青蛙與生態，是參與師生難得的學習體驗。」

實作課程探索潛能 三星與CC Kids的小小實驗室

有鑑於實作教育是加速孩子學習的途徑之一，台灣三星表示也將與CCKids嘻嘻玩科普合作，透過克拉尼實驗科學實作課程，將原來抽象的聲波概念轉化成有趣好玩的教學內容，讓學習宛如遊戲，學生也能更靈活的學習到物理現象變化。

CCKids嘻嘻玩科普運用三星的手機或平板，錄製每個人獨特的聲波，透過APP傳導至裝置上的粉塵便會隨著聲波的大小呈現出各式美麗的克拉尼圖案。結合科技產品的實驗課程，期能啟發孩子們對於物理的好奇心與想像力，讓學習不再侷限課本與課堂中，同時也鼓勵他們勇於提出假設，並設法找到解答，激發無限潛能。為讓更多人能體驗到三星科技所帶來的創新教學，推廣智慧教室，預計在第二季將此實作課程於三星活動網頁公開報名。