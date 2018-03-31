樹林國小創校120週年校慶紀念活動

樹林國小於今（31）日歡慶120歲生日， 120週年校慶以「化育雙甲子，桃李滿樹林」為主題，規劃一整年校慶系列活動，包括運動大會、特殊展能活動、校慶LOGO設計、李文增董事長水彩畫展、教師版畫創作展等。

今天的活動，朱市長特必地親臨致詞，祝賀學校雙甲子生日及向校長、老師、家長及校友的努力與無私奉獻表達謝意，並以「樹林雙甲子，仰山育英才」對聯祝福樹林國小120歲生日快樂。並頒發感謝狀，表揚120週年校慶LOGO設計者董國生先生與財團法人樹林教育基金會董事長兼任籌委會李主任委員文增，感謝他們為樹林國小120週年校慶辛勞的付出。

另外，配合120週年校慶舉辦畫展 ，展出李文增先生的水彩畫作與學校教師藏書票創作，讓熱鬧的校慶活動添了濃濃的藝文氣息；朱市長在李文增先生與林烈群校長陪同下至國際文教中心參觀畫展，對於李文增先生的創作讚譽有加，也對樹林國小推廣版畫創作的用心給予嘉許。

樹林國小於民國前14年創立，前身為仰山書房，是由王作霖先生於西元1872年所創立，為樹林地區學子的教育核心；至西元1898年時，王作霖先生與黃純青先生、陳和盛先生申請成立台灣日語傳習所樹林分教場，迄今已有120年歷史。樹林國小位於大同山麓下，鄰近大漢溪，學校結合鄉土文化及自然生態豐富環境之下發展出樹林國小的特色課程「鹿角溪人工溼地課程發展工作坊」，除了教導學生探訪自然生態及水源環境保育觀念，結合附近區域學校共同關心在地鄉土環境，建立學生親近家鄉、愛護家鄉的情懷。

樹林國小創校百週年時以「百年樹林，湠樹成林」作為精神標語，展現樹林國小為地方文教堡壘，為社會培育無數優秀人才之歷史；今年120週年校慶則以「化育雙甲子，桃李滿樹林」來延續百週年的精神，讓這所120年的學校老當益壯，昂首闊步繼續邁向另一個嶄新的世紀。