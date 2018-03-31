2018新北市歡樂兒童月 市府贈送五大禮

新北市政府為慶祝4月歡樂兒童月，今(31)日的啟動記者會，邀請童星左左右右擔任代言人，以「新北兒童 Let’s Go 」為主題，「陪伴」為核心理念，呼籲父母透過「陪伴－愛就夠」，將兒童最珍視的「陪伴」親自送給孩子們。為讓新北兒童歡樂學習，市府特地規劃幸福指數超標且創意滿點的五大禮送給全市兒童，其中「上下課翻轉」及智慧閱讀等體驗課程，孩子們期待度破表；還有超過100項親子體驗活動，包含10條親子共遊路線及74場動健康親職講座，等著家長帶著孩子到新北各文化場館樂活參與，或是到各托育中心及公共親子中心一起動健康，讓新北兒童度過一個快樂又充實的兒童月。

副市長呂衛青表示，2018年是我國傳統的狗年，今年以「陪伴愛就GO－新北兒童 Let’s Go!」為主題，鼓勵父母多抽出時間陪伴孩子，讓親子間透過更多互動與分享，增進彼此親密關係，同時讓孩子感受到父母滿滿的愛與關懷。「愛就GO」意指「愛就夠」，代表再多的禮物也比不上陪伴的愛，此外，還有代表愛要及時、立即行動的意思。市府邀請家長及孩子共同響應今年的陪伴行動，也希望透過市府贈送的「歡樂GO」、「活力GO」、「幸福GO」、「創意GO」及「智慧GO」五大好禮，培養新北好兒童個個都能具備友善、活力與實踐熱誠，為將來學習成長之路奠下良好基礎。

「歡樂GO」除了規劃10條親子共遊路線，親子還可到黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、坪林茶業博物館及林本源園邸等場館進行歡樂體驗與學習；或參與82所圖書館及分館辦理的主題書展、電影爆米花、彩虹故事屋等充滿童趣的共學活動。「活力GO」預計在10月底前辦理74場次的親子動健康親職講座，由本市52家公共托育中心及12家公共親子中心同步開跑；2018酷萌跑新北站，於4月28日，在大臺北都會公園微風運河園區迎風起跑，讓小漾與熊本熊，帶領超級神祕來賓，陪著孩子們一起跑出健康與活力。

「幸福GO」是市長朱立倫送給全市的兒童節禮物，由各校自行採購贈送每位學生60元小禮物，許多學校發揮創意巧思，並滿足不同地區的兒童需求。例如：大坪國小贈送益智型桌遊，讓同學或親子腦力激盪。國泰國小及景新國小贈送多功能手環計步器，期望孩子多增加身體活動量。鷺江國小贈送環保杯-「蘆洲杯杯」，結合學生藝術創作，響應環保新生活。思賢國小贈送校慶紀念包、米倉國小贈送零錢包、長安國小贈送特色T-Shirt、實踐國小贈送校慶運動帽、自強國小及永和國小贈送自製環保手提袋，充分展現學校特色。

「創意GO」廣受學童歡迎，各校安排服務學習、才藝表演或玩具交換等系列活動，翻轉教室與學習，展現活潑的課堂風景。五寮國小「科學程式設計-滑行有道不『醉』倒」、麗園國小「彩蛋大蒐奇」、青山國中小「樂活環保市場」，三光國小「河堤路跑淨堤活動」、清水國小「大地彩繪」、新店國小「日行一善愛的便利貼」、嘉寶國小「小小馬拉松」、東山國小「鵠鵠崙淨山」等，希望兒童熱心助人、開朗正向、積極樂觀。

而「智慧GO」則結合了世界閱讀日，於4月21日在新莊陽光草坪辦理「新北飛閱˙帶著book野餐去」活動，結合戲劇與多樣性的閱讀成果展現，邀請家長帶著孩子一起來能用最暖心、最愉悅及最適切的方式陪伴孩子閱讀，加上2018新北閱讀節及各校動態說書、演書等體驗閱讀活動，這個兒童月就陪著孩子一起進入書本世界，讓孩子沉浸書海、愛上閱讀。

教育局與學校規劃一系列多元且豐富的活動，期望讓每位新北市兒童都能度過一個幸福、快樂又有意義的歡樂兒童月，詳細活動資訊請至「2018新北市歡樂兒童月系列活動」（http://kidstoy.ntpc.edu.tw/default.asp）網站查詢。