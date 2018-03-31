台東知本金聯世紀酒店  說走就走踏青台東遊

隨著即將到來的清明連假，逐漸溫暖的氣溫象徵著春天的氣息，提醒大家又到了出遊的時節。因應與兒童節一起連放的五天連假，各大旅遊及飯店業者紛紛推出季節專案，搶攻早春踏青的市場。

隨著近年興起的花東旅行風潮，以東台灣特有的美景及人文景觀為賣點，吸引了大量的遊客前往。如果是從台北出發，在熱門時段的普悠瑪自強號便常常銷售一空，就算順利坐上也需要約四小時的搭乘時間，因此部分遊客改為搭乘飛機，僅須一小時便抵達台東機場，在知本的五星規格溫泉飯店便看上這個商機，與華信航空聯合推出「住宿＋機票」的特別方案，給民眾一個新的選擇。

此次與華信航空配合的飯店是知本金聯世紀酒店，作為知本地區最新穎的溫泉飯店，以兩百七十度的美景露天裸湯著稱，全館以日式現代風格的設計，分別有一般洋式及特色的榻榻米房型，以及整片的落地窗景觀，營造與自然一體的氛圍。活動時間自3/26到4/30，每人住宿含早餐、接駁及台北─台東來回機票只要NT$4,999，兩人成行買二送一，享受快速方便的東台灣溫泉之旅！

除了搭配航空公司的專案，飯店也推出「一童趣踏青」的兒童月住宿優惠，一泊二食兩大送一小只要NT$6,600，再送一本精美童書！今年的走春活動不妨前往台東知本，感受大自然的熱情與美人湯的滋潤，享受不一樣的假期。詳細方案內容請洽知本金聯官方網站。