台南大億麗緻酒店 共同市場歐亞自助餐廳龍蝦日本美食祭

以匯集各國珍饈的共同市場自助餐廳，3月30日~4月29日每週五、六、日推出【龍蝦日本美食祭】，日本當地特色飲食吃到飽，包含以醬油為底的醃料，炸出的雞肉顏色有如龍田川上漂浮深紅楓葉的「日式龍田炸雞」；日本平民美食，搭配美乃滋或煎餅醬口感鬆軟的「大阪燒」；日本家常菜代表，口味濃郁豐厚，堪稱療癒系料理的「北海道馬鈴薯燉肉」，還有「豚肉丼飯」、「札幌豚骨拉麵」…等日式美食吃到飽，「靜岡抹香紅豆捲」、「宇治金時乳酪」、「相思羊羹」…等更是不可少的日本風味甜點，現場提供「Kirin Bar 啤酒」無限暢飲，另加碼贈送限量「龍蝦料理」，包含「龍王帕瑪森焗海鮮」、「港式避風塘龍蝦」、「和風雜炊波士頓龍蝦」…等(依現場提供料理為主)，讓喜愛日本美食及龍蝦的您一次享受到豐富多元的特色佳餚！每週六、日另有日本三味線演奏！成人每人1,180元另加一成服務費，大億麗緻酒店健身中心會員及房客均享9折優惠，3月30日(五)首賣日享用午、晚餐，2人同行第2人半價。不用飛到日本就可以品嚐日本道地拉麵、壽司等美食，還有「加拿大龍蝦」鮮美多汁的肉質，絕對讓您不僅享受高檔佳餚，吃得更是滿足過癮！

住宿部份亦同步推出【龍蝦日本美食祭住房專案】，活動期間每週五、六、日入住專案房型，依房型人數贈「共同市場歐亞自助式早餐」及「入住當日美食祭晚餐」，專案住房享47折起優惠，雅緻雙人房6,150元起，豪華家庭房9,800元起。下榻舒適優雅的住宿空間，品嚐精緻美食，輕鬆享受一趟悠閒自在的旅程！專案詳情參閱官網www.tayihlandis.com.tw，訂位/訂房請洽(06)213-5555。

​