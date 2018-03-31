曾是更生人  李鐸助「馨」也助心

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）台中市日光畫室負責人李鐸曾是更生人，獄中10年，潛心學習繪畫，出獄後與台中犯罪被害人保護協會合作，成為藝術治療師，幫助馨生人與家屬透過繪畫過程療愈心靈。

中央廣播報導，38歲的日光畫室負責人李鐸，國中時叛逆，缺錢時友人起鬨行搶 被捕入獄2年，19歲那年持假槍行搶，遭判刑10年。「被警察抓到的那一刻，突然清醒了」他說。在服刑期間接觸繪畫，獄方幫助他進入藝術班研修，遇到一名黃姓老師，在老師的指導下，越畫越有興趣。李鐸表示，「我在裡面可以從眼睛張開一直畫到晚上十二點，每一天，只有除夕和新年休息，其他没有間斷過。」，出獄之後李鐸決定貢獻自己一己之力，開設畫室教導學生，家人親友對此表示非常支持。他更與台中犯罪被害人保護協會合作，教導犯罪被害人或家屬繪畫，過程中體認到被害人受到的傷害，決定用藝術治療這些曾經受創孩子的心。

一位來學畫的學生子欣表示，自己在國二那年母親車禍驟逝，失去母親後將近一年心情難以平復，被負面情緒包圍走不出來，到日光畫室學畫之後，在李鐸老師的鼓勵與關懷下，逐漸走出傷痛。她說：「但現在，我覺得雖然我失去媽媽，但是我反而獲得來自不同地方的關心和愛，其實我還是很幸福。」