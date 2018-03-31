【更新】0206地震最終報告　花蓮市區「長高5公分」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據《自由時報》的報導，中央地質調查所今(31）日發表0206地震最終報告時指出，此次地震後米崙斷層錯動，使得米崙斷層附近抬升，花蓮市區相當於「長高5公分」，最大同震位移，出現於花蓮市的花蓮站，同震抬升達5.92公分。

以下是稍早報導

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）上個月0206花蓮強震成因備受關注，經濟部中央地質調查所，今(31）日發布最終版「地質調查報告」。

​​中央社報導，根據地震斷層面解析結果，米崙斷層傾斜面與花蓮地震不一致，證明花蓮地震非米崙斷層引起。

《聯合報》報導引述所長曹恕中指出，這次地震與琉球海溝的板塊隱沒系統有關，米崙斷層是被誘發產生錯動，並非地震主因。曹恕中也說，米崙斷層地質敏感區範圍將再修正，可能會再擴大。

今年2月6日深夜，花蓮發生規模6.26強震，多棟建築物倒塌。由於多數倒塌建築物都在米崙斷層沿線附近，地調所也啟動調查。地調所今天發布「20180206花蓮地震地質調查報告」，並公開上網，供外界參考。

曹恕中說，1951年是米崙斷層活動引發了地震，但是這一次成因不同，是震央處有板塊運動，誘發米崙斷層與嶺頂斷層錯動。因此，這次米崙斷層的錯動程度較少，最大位移量達到70公分，1951年時的錯動程度則達到2公尺。地調所更有官員形容「人不是米崙斷層殺的」，指非地震主因。

《聯合報》引述地調所組長林啟文表示，米崙斷層地質敏感區範圍將修正，會就這次主要地表破裂面、斷層兩側鑽探調查，兩側調查範圍至少100公尺。地質敏感區可能會再擴大，但擴大幅度還不能確定。

林啟文表示，在地質敏感區範圍內，如果有新建案要開發，地方政府的主管機關會有相關把關機制。舉例來說，會要求開發業者先做地質安全評估。