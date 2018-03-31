用國民武術進行交流　讓新二代體驗泰拳之美

（台灣英文新聞 / 生活組 報導）泰國駐臺北貿易經濟辦事處昨(30)晚於台北市中山堂中正廳，舉辦「泰國文化遺產：泰拳」文化表演。移民署臺北市服務站主任黃齡玉，邀請新住民朋友們及新二代一同欣賞，還開放民眾上台體驗。

移署臺北市服務站主任黃齡玉表示，泰拳是泰國的全民運動，學校也將此列為課程。每到假日宛如美國人看職棒一樣，泰國人則愛好看泰拳比賽，新二代對母國文化初體驗，有助於他們更認識媽媽的母國文化。

泰國貿易經濟辦事處代理代表黃麗卿（Ms. Suree Trairatananukool）在現場為泰拳選手取下頭飾，揭開表演序幕並表示，希望藉由文化展演，台泰人民能對彼此文化更加認識、關係更加友好。

泰拳（Muay Thai）已被聯合國教科文組織列為世界遺產，是泰國傳統的武術，特點是使用雙拳、雙腳、雙肘、雙膝攻擊技術，俗稱八臂拳或八肢拳。為了讓民眾深刻體會泰拳之美，曾到世界各地巡迴的泰國著名泰拳團體「Lanna Fighting」進行泰拳競技藝術表演，還和本(3)月17日代表台灣前往泰國參加「武術節世界盃泰拳錦標賽」，勇奪63.5公斤級世界泰拳冠軍的選手王泰為，一起和觀眾近距離互動，並示範泰拳的基本動作。

▲泰國著名泰拳團體「Lanna Fighting」與新住民姊妹們及新二代開心合影。(照片由移民署提供)