113婦幼保護不斷線　衛福部、展望會協議4月續承辦

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）世界展望會長期承接113婦幼保護專線，但傳出營運困難，今年恐不繼續承接。不過根據《聯合報》報導，為了讓113不斷線，衛福部每年增加300萬元經費，補足雇主負擔的勞健保費用、夜間工作加給，調升薪資，同意更彈性運用人力，成功留住世界展望會。

《聯合報》引述衛福部保護司代理司長林維言說，113是一支24小時全年無休的保護專線，提供民眾有關家庭暴力、性侵害、性騷擾、老人虐待、兒少保護等案件的通報及諮詢窗口。白天尖峰時段約有8位至11位專業工作者接線，夜間離峰時段約4位至6位，平均每年服務超過15萬通電話。

林維言指出，衛福部委託承辦的經費每年約為3000萬元，但仍不足，日前世展會反映員工工作身心壓力大、招募困難，雇主負擔的勞健保費用、夜間工作加給等得另外自籌。由於近年募款較不容易，使營運變得吃緊。

世展會從1995年承辦保護專線，至今已逾20年。去(2017)年傳出認為合約內容未能體現對社工支持，因而未投標承辦，外界憂心113保護專線恐怕斷線，近日衛福部與展望會達成協議，4月繼續承辦保護專線。

《聯合報》引述世界展望會副會長郭秀齡說，「113婦幼保護專線」由於一通不都能漏接，人員壓力大、流動率也高。之前衛福部僅提供人員薪資，津貼由展望會自籌，透過此次協商爭取到部分補助，但仍有部分還是要自籌。

郭秀齡說，衛福部及縣市政府應提供更多的支持，目前113專線不只是兒少、婦女求助的對象，衛福部應妥善規畫分流，把老人或身心障礙分流給更專業的單位，降低每個社工負擔。同時也應加強橫向聯繫。展望會邀請民眾，一起成為保護國內兒少的守護天使。

詳情可洽專線02-2175-1995或網站（http://www.worldvision.org.tw）。