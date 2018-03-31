誠品行旅母親節蛋糕全新力作「人之初」

大作家雨果曾說「女人固然脆弱，但母親卻是堅強的。」從一個青春的少女，經歷含辛茹苦的孕育過程，蛻變成溫柔堅韌的母親角色，她是孩子的宇宙，也是孩子身後的偉大力量。

eslite hotel誠品行旅繼2017年推出復刻50年代洗衣機造型蛋糕-媽媽樂，以及用音樂概念回味歲月靜好時光的黑膠蛋糕之後，點心房主廚陳松輝今年母親節於一樓The Lounge大廳書坊推出全新力作「人之初」限定蛋糕，以遙想單純美好的生命之初為創作內涵，將旅人們的五感當作媒介，從蛋糕的外觀到入口後的味覺變化，猶如進行一場舌尖上的人生實演，走一趟少女轉變為人母的心路旅程。

蛋糕內餡由青蘋果淋面、莓果茶杏仁蛋糕、優格慕斯、白巧克力巴伐洛伊與櫻桃大黃根組成，而頂端鳥巢中閃耀著銅金光芒的蛋殼則是主廚向母愛致敬的出奇之作，敲開後蹦出母親深刻的日常叮嚀字條和子女的體貼回應，一字一句都是日常生活裡溫暖的親情互動，eslite hotel誠品行旅邀請旅人在佳節時刻，以感恩之心共同獻上對母親的敬意。

「人之初」母親節限定蛋糕每只6吋NT$1,280，即日起開放三日前預訂，4/27前訂購者可再享95折早鳥優惠。訂購專線: +886-2-6626-2880 The Chapter Café。