【有此一說】清明掃墓有大學問　觸碰禁忌當心厄運

新北市金山區公所昨(30)日表示，金山區不但墓區多，也是北部重要觀光區，已協調公墓及納骨塔週邊的金山青年活動中心，開放掃墓民眾免費停車。中央社

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）清明連假，許多家庭都會去掃墓或拜拜。綜合《聯合報》與《阿波羅新聞網》報導，掃墓在習俗上有許多需要注意的禁忌，大家可以作為參考。

一、 祭品

（一） 水果

--可用的水果：盡量選擇「實心、外形圓」的水果，有誠懇圓滿之意。例如：葡萄柚、柚子（保佑家人）、橘子（吉利）、柿子（事事如意）、柳丁（添丁）、蘋果（平安）。

--應避免的水果：應避免「整串」的水果，成串的水果有台語「死整串」的忌諱，避免家中有人跟著往生者離去，例如葡萄、荔枝、龍眼。

--此外要避免「多籽」的水果如芭樂、百香果，因種子無法消化，被視為不潔的象徵，也有不祥的意涵。

--香蕉、李子、梨子、鳳梨也是禁忌水果，因有「招你來旺」諧音，另也有「邀請好兄弟跟隨在側」、「讓被祭拜的人口興旺」等諧音。

（二） 鮮花

--可用的花卉：花卉的色彩應素雅，以簡單的白色、黃色為主。

--應避免的花卉：不可使用帶刺的鮮花祭拜，因會破壞風水，例如玫瑰、薔薇。若無特殊情況，也應避免使用有香氣濃郁、顏色鮮豔的花卉，以免讓人有不尊重死者的感覺。

二、 掃墓注意事項

（一） 慎選掃墓時間：掃墓最佳時間為早上5-7點，最晚應在下午3點前結束。因太陽下山後，可能沾染不好的陰氣。

（二） 衣著應樸素簡單：為表達對祖先的尊敬，應以暗色調衣著為主，飾品也不需太多，樸素即可。

（三） 祭拜輩份順序應注意：祭拜時有一定的長幼順序，祭拜結束後需確認燭火都已熄滅才可離開。

（四） 掃墓完要洗衣淨身：掃墓結束後務必清洗鞋子，如此才能把身上晦氣去掉，身上衣物也需洗淨，需注意鞋子的鞋尖要朝裡面擺放。

三、 掃墓禁忌

（一） 不可照相：在墓地盡量不要照相，也不要與墳墓合照，可能會招來厄運，尤其不可拍攝他人墳墓，十分不敬。

（二） 掃墓前禁食：由於掃墓表示對先人的禮貌與尊重，掃墓前盡量不要進食，若有必要進食需以素食為主。

（三） 清明節勿探訪親友：傳統習俗認為，因這段時間會接近墓地，若拜訪親友可能會將身上晦氣帶給他人。

（四） 清明節當天不要買鞋：鞋有「邪」的諧音，所以應避免清明當天買鞋，才不會招來不必要的麻煩。

（五）不宜參加掃墓的人：

1.孕婦或經期女子：因孕婦肚中有新生命，胎兒氣場較弱，孕期掃墓對胎兒不好，甚至可能流產。

2.三歲以下孩童：專家認為孩童具有「淨眼」，容易看到另一世界的靈體，若對方有惡意，可能會對孩童有害，導致孩童高燒不退、生病等。以現代觀點而言，是因孩童需要大人照顧，會讓大人無法專心掃墓。

3.重病者或剛結束手術者：因生病者免疫力低、氣場虛，可能使惡靈侵入，建議不要去陰氣較重之處。

整理了這麼多，話說回來，現代科技發達，甚至可以上網掃墓。小編個人是覺得，心誠則靈。祖先無論如何，應該還是會保佑後代子孫的。