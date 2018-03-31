「恙蟲病」流行期 掃墓、踏青如何「恙」不上身？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）恙蟲病流行季節來臨，民眾於清明節連續假期返鄉掃墓祭祖或郊外活動時，請做好自我保護措施，並應儘量避免進入草叢，預防遭恙蟲叮咬。

台北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，恙蟲病為第四類法定傳染病，全年皆有病例發生，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第二波流行，花東及離島地區病例數較多。

恙蟲病的致病原為恙蟲病立克次體，不會直接由人傳染給人，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，立克次體經由恙蟎唾液及叮咬部位的傷口進入人體而感染。

恙蟲病叮咬處呈現無痛性的焦痂樣。（台北市衛生局提供）

恙蟲病潛伏期為6至21天，症狀是突發性且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，如未適當治療，致死率可高達60%。

北市政府衛生局呼籲，清明掃墓活動期間，提醒民眾避免被恙螨附著叮咬，須做好個人保護措施，包括：穿著長袖衣褲、靴子、手套等衣物，皮膚裸露部位也應塗抹經衛生福利部核可之防蚊液（蚊蟲忌避劑）；剷除的雜草及垃圾應焚燒或掩埋；如有疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史，或有無出入郊區、草叢等暴露史。