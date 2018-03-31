友善耕作成果發表 義美以行動支持台灣在地農業

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）行政院農糧署從去年5月起推廣優質友善環境耕作農產品，並補助台灣有機食農遊藝教育推廣協會，以友善土地、幸福永續為主題，於今（31）日上午舉辦「107年友善耕作成果發表暨展售會」，頒獎表揚友善耕作團體於環境的貢獻。

自去年5月推動友善環境耕作起，全台友善耕作面積已達1295公頃，農糧署副署長莊老達表示，今年年底目標希望將全台有機、友善耕作面積擴大到12000公頃，並且逐年增加，讓不用化學農藥、肥料的耕作面積不斷擴展，用行動愛護、守護我們共有的地球。

農糧署副署長莊老達手上拿著由本土藝術家劉昌宏老師設計的獎座，以原木為材料親手雕刻之「瓜藤綿延」作品。（台灣英文新聞記者拍攝）

今日發表會上共有27家友善環境耕作團體接受表揚，包含從106年起陸續收購在地農產品、協助在地農業發產，以行動支持台灣本土農業的義美食品，發表會上由義美食品趙繼堯處長代表領取認證獎座。

以行動支持台灣本土農業的義美食品，今日發表會上由義美食品趙繼堯處長（前左一）代表領取認證獎座。（台灣英文新聞記者拍攝）

此次發表會邀請台中花博的石虎家族和農安哥、糧小妹來到現場一起分享友善耕作成果，現場另設有友善耕作農產品展售、展示及特色料理學堂等精彩活動至4月1日止，歡迎民眾前往台北市希望廣場踴躍參加。

現場另設有友善耕作農產品展售、展示及特色料理學堂等精彩活動至4月1日止。（台灣英文新聞記者拍攝）