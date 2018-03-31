駐泰處：51.3%泰國台商　需短期高階幹部研修課程

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）駐泰國代表處今（31）日表示，為提供泰國台商產業人才研修機會，並善用台灣各大學人才培育的豐沛資源，自去(2017)年12月底開始進行產業人才培訓課程的需求調查，共計有117家泰國在地台商回覆意見。

調查結果顯示，泰國台商中有51.3%具「短期1個月高階幹部研修課程」需求，其中40%以「品牌行銷」課程的需求最高、其次是33.3%落在「人事管理」課程與「工業管理」課程。大部分的台商反應，希望台灣的大學能在泰國當地開授「高階幹部研修課程」，因為台商的高階幹部無法脫離公司營運太長時間。

駐泰代表處表示，初步與泰國可提供上課地點的機構溝通，目前有「泰國-台灣科技學院」、「曼谷管理學院」、「中華語言中心」、「清邁慈濟學校」，有意願與台灣的大學進行合作開設課程的規劃。

駐泰代表處說，關於台商派出員工，赴台參加「5個月(一學期)員工研習課程」或是一學期隨班附讀計畫的調查，總計有25.6%的泰國台商回覆可前往台灣，進入可提供符合台商需求之大學或研究所的既有學期制課程，進行研修。其中又以37.5%「資訊管理」與「企業管理」二種課程的需求最高，其次則是34.4%「機械工程」課程。

駐泰代表處希望透過這項調查，完成以台商需求為導向的人才培訓計畫，降低台灣的大學為泰國台商設置課程的成本，同時更有效利用台灣160幾所大學的教學資源，成為泰國台商人才培育的基地。

駐泰代表處表示，相關調查結果與聯絡資料，將會透過「台泰教育交流服務平台」提供給台灣的各大學國際處參考。歡迎個別台商對這項人才培訓計畫有興趣，或希望知道台商人才培育調查結果，而未參加「台泰教育交流服務平台」的台灣各大學，透過Line帳號TTedu與駐泰代表處聯繫。