社群網恐淪中國統戰工具  企圖削弱台灣民主

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）旅美學者蕭其良上週在參加一場座談會時指出，中國政府利用社群媒體散播不實消息，正逐步侵蝕台灣民主體制，達成其統一目的。

上週由華盛頓智庫大西洋理事會的舉辦的座談會，兩岸專家學者齊聚，就社群媒體在兩岸關係扮演的角色展開討論。根據蘋果報導，座談會上全球台灣研究中心執行主任蕭良其（Russell Hsiao）認為，中國政府為實現統一台灣的目標，利用台灣開放的民主體制，透過廣播，微博，電視及報章媒體發佈大量虛假消息，通過心理戰效果製造分化，削弱臺灣民主。

而中央社報導，蕭良其呼籲，民主體制國家應共同合作，對抗中國政權這種利用媒體散步假消息與影響社會公民的做法。座談會上透過視訊參加會議的哈佛大學定量社會科學研究所主任金恩（Gary King）分析後指出，這些專職網路評論員被稱為「五毛黨」，諷刺他們每發一帖能賺5毛錢，而中共政權最不願看到任何可能影響執政的大規模群體集會，「他們只在乎你能做什麼。如果你有能力移動群體，那才是他們擔憂的問題，因為他們並不那麼擔憂西方的軍事力量，反而更擔憂自己的人民。」

曾在加州大學柏克萊分校「中國數字時代」網站任編輯的何安妮（Anne Henochowicz）則表示，中國透過社群媒體企圖控制他國輿論與竊取資料的情況已經引起西方國家關注，近年印度、澳洲國防部接連禁止使用中國通訊軟體「微信」，便是警覺中國在民主國家擴大影響力的作法。