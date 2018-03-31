太空殖民生活指日可待　日本首位太空人找答案

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）地球人可不可以到太空生活? 答案即將揭曉。日本首位女性太空人向井千秋，即將帶領一個研究團隊，到新成立的太空殖民研究中心，以尖端科技解開這個困惑。

綜合媒體報導，個子嬌小，精力充沛的向井對《法新社》表示，探索是人類的天性。地球對我們來說太小了。向井曾經兩度執行太空任務，她的太空值勤時數累績逾500小時。

向井還說，2030年以前在月球建立殖民地，是非常實際的事。她還說，人類的思考必須超越國際太空站（ISS）。她形容國際太空站是個營地，「你必須帶上所有的東西。」

據法新社報導，由向井千秋帶領的30人團隊，正隱身在東京理科大學校園內的高科技實驗室，研究人類如何在月球或火星殖民地生活。向井團隊的創新之一，是一種獨特的糧食生產系統，利用高壓電通過食鹽水產生液態電漿。在模擬太空環境的測試中，這種系統可讓馬鈴薯長得更快、更有效率。

為了保持太空殖民地室內宜人的溫度，太空殖民研究中心還開發利用體積只有iPod Nano大小的迷你熱電感應器（thermoelectric sensor）發電。因為外部溫度白天會到攝氏130度，晚上可能會降到零下230度。計畫負責人說，這項科技利用室內外溫差，創造足夠的電力，供應整個太空殖民地。