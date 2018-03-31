促轉會名單出爐　黃煌雄主委、張天欽副主委

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）行政院今日公布促進轉型正義委員會正、副主任委員及四位兼任委員的提名名單，行政院長賴清德提名由前監察委員黃煌雄擔任主委，大陸委員會副主任委員張天欽轉任副主委。

此次名單還需交由立法院行使同意權後，再交由行政院及總統任命，對於促轉會何時揭牌成立，行政院發言人徐國勇表示，將在立法院同意後盡快公布正式揭牌時程。

其餘四位兼任委員包括台灣基督長老教會總會助理總幹事及原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員高天惠牧師、律師及民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中央研究院台灣史研究所所長及研究二二八事件與白色恐怖歷史的學者許雪姬，以及研究德國轉型正義經驗，兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。

徐國勇指出，另外三位專任委員因其工作單位調轉任流程問題，因此暫不公布，待各項公文及程序完成後，行政院會擇期盡快公布。

提及提名黃煌雄擔任主委，徐國勇表示，黃煌雄自台灣大學政治研究所畢，在台灣史早期受到壓抑的時代，黃煌雄便投入台灣史研究，對於台灣有一份強烈的使命感。

徐國勇指出，黃煌雄在前總統陳水扁及馬英九執政時皆獲提名擔任監委，因此不管藍綠皆對他都有相當大的肯定。

至於外界批評黃煌雄「親馬」（前總統馬英九）以及對他過去擔任監委時的爭議有所質疑，徐國雄強調，黃煌雄在過去戒嚴時期就不斷為台灣民主奮鬥，「或許有人對他有些意見，不過這些意見經過檢驗應該是可以獲得澄清的。」

至於副主委提名人選張天欽，徐國雄表示，張天欽自台大法律系畢業後赴美留學，長期在大學任教及擔任律師，也擔任戒嚴時期不當判案及匪諜審判案件補償基金會的董事，對於不當審案及人權案件翻案等有相當著墨。

立法院於去（2017）年12月三讀通過促進轉型正義條例，條文規定行政院下設「促進轉型正義委員會」，於兩年內執行開放政治檔案、清除威權象徵，以及平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散，不過經行政院長同意後始得延長。

根據促轉條例，促轉會為二級獨立機關，設有委員九名，由行政院長提名、立法院同意後任命。