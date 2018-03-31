台灣44倍大　「太平洋垃圾帶」滿是廢棄漁網與塑膠

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 海洋清理基金會（The Ocean Cleanup Foundation）於3月22日發布一項長達三年的研究報告指出，位於美國加州與夏威夷州之間的「太平洋垃圾帶」(Zealandia)俗稱「第八大洲」，其面積估計已達160萬平方公里，是三個法國、台灣的44倍大，漂浮著約1.8兆片塑膠垃圾，總重初估約8萬公噸，研究成果已刊登於「科學報告」 (Scientific Reports)。

綜合媒體報導，研究報告顯示，自1970年代起，太平洋垃圾帶的面積就有人在測量，經推估後發現，垃圾量若呈幾何級數擴增的話，其垃圾量約是早先估計的4到16倍，其中有46%是廢棄漁網，及塑膠瓶、塑膠板、浮筒等大型物品。

《Sciences et Avenir》報導，研究指出，收集回來的垃圾99.9%都是塑膠，其中有四分之三的面績超過五公分。

海洋學家雷布瑞頓（Laurent Lebreton）向《法新社》表示，這是個好消息，畢竟大型垃圾比塑膠微粒好收集。

專家估計，全球一年約有1.15到2 .41公噸的塑膠進入海洋，若持續有更多塑膠被丟到環境中，太平洋垃圾帶堆積的塑膠，情況就會惡化下去。

海洋清理基金會歷經三年追蹤研究，出動了30艘船、652個表層浮拖網及2架飛機，進行實地觀測及採集。

該基金會表示，若要解決海洋塑膠垃圾問題，需從兩方面著手，其一是阻止塑膠進入海洋，其次是清理現已堆積在海洋上的垃圾。

海洋清理基金會計畫從2018年夏天起，在美國舊金山鄰近的阿拉米達市設立裝配場，進行太平洋垃圾帶的垃圾移除清運工作，預計在2020年，擴大運用到其他海洋區域的垃圾帶。