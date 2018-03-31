蔡英文：今年國慶煙火　選定花蓮施放

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）為協助提振震災後的花蓮觀光產業，總統蔡英文自週五（30）開始二天一夜的花蓮參訪行程，而今（31）早在瑞穗鄉「吉蒸牧場」與媒體共進早餐時，蔡總統也表示，今年的國慶煙火，已選定在花蓮施放。

蔡總統在今日早餐會上除了表達希望媒體多加介紹報導花蓮的好山好水外，也指出立法院長蘇嘉全已和內政部敲定，今年的國慶煙火將在花蓮施放，「去年的國慶煙火在台東，今年在花蓮，相信精彩可期。」

蔡總統進一步表示，觀光局已經推出一系列的「振興花蓮觀光產業計畫」，從旅宿業的紓困、觀光遊樂業的重建補助，到國內團客及自由行旅客的優惠措施等，都有全盤的方案。

此外，蔡總統提及，花東居民最殷切期盼的是政府能協助改善花東交通建設，因此前瞻基礎建設也把改善東部交通列為最優先的項目，透過電氣化、雙軌化，讓東部地區的交通更為暢順、便利。

蔡總統今日將會前往花東縱谷，造訪蝴蝶谷等景點，對此，蔡總統特別提到，花蓮縣有將近四分之一的人口是客家人，「今天要帶大家走的縱谷線，像是鳳林，也是過去客家人的據點。」

蔡總統自昨日開始花蓮行程，先是到著名名產店「阿美麻糬」觀光工廠參觀，隨後至「新社香蕉絲工坊」參訪，體驗噶瑪蘭族特有的傳統手工藝；下午總統則是前往玉里鎮參觀「玉里行動郵車」並赴「東豐拾穗農場」體驗製作啤酒。