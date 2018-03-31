看見台灣清真實力   逾800臺廠獲清真認證

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）「2018印尼台灣形象展」29日在印尼首都雅加達會議中心登場，超過200家台灣廠商，280個攤位，展示超過4500項產品與服務。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，政府在過去一年持續推動清真認證，成效頗豐，截至3月底，超過800家臺灣廠商獲得清真認證，今年可望破千。

中央社報導，印尼擁有2億穆斯林信眾，為全球之最，穆斯林教徒不食用非清真認證（Halal）的食物或未遵循伊斯蘭規定宰殺的動物，印尼政府將於2019年全面推動市場產品接受清真認證，未通過認證的產品將列在「負面表列」的清單之中。

貿協董事長黃志芳表示，政府去年4月成立「清真推廣中心」，過去一年將清真認證列為重點推動項目，並與各國清真認證組織合作，密切推廣，由於清真食品的製造方式清潔衛生且安全，符合消費市場需求，對台灣食品產業與生技藥妝將是一大發展商機。

央廣新聞報導指出，鎖定印尼龐大穆斯林市場，本次印尼台灣形象展，台灣清真形象館展出逾120件獲清真認證的原料，現場展出用清真認證的臺式沙茶醬做的炒飯，香味四溢，讓印尼參觀民眾嘖嘖稱奇。貿協行銷專員樓翠婷表示，截至3月底止，超過800家臺灣廠商獲得清真認證，在政府推廣下，許多廠商正積極準備，今年可望超過千家廠商通過認證。