申請外勞檢須附勞資會議紀錄  勞動部：將從1次增為4次

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）勞動部30日就「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」作出最新函釋，5月1日起，雇主招募外勞，向勞動部申請無違反勞工法令證明，須檢附的勞資會議紀錄，將由1次逐步增加為4次。

勞動部說明，雇主於申請招募外籍勞工許可前，應檢附最近1次的勞資會議紀錄，向地方政府證明事業單位已依規定召開勞資會議，經檢視後核發無違反勞工法令證明，雇主才能依規定，向勞動部申請外籍勞工招募許可。

另依據《勞動基準法》及「勞資會議實施辦法」規定，事業單位至少每3個月應舉辦勞資會議1次。

舉例說明，自今年5月1日起至7月31日為「輔導期」，雇主若於期間內向地方勞工主管機關申請無違反勞工法令證明，只須檢附1次勞資會紀錄。例如，雇主於5月1日申請，即須檢附2月1日至4月30日內召開的勞資會議紀錄影本。

8月1日至10月31日期間，雇主向地方勞工主管機關申請時，須檢附2次勞資會議紀錄，例如，雇主8月1日申請，即須檢附2月1日起至4月30日及5月1日至7月31日間分別召開的2次勞資會紀錄。

以此類推，自明年2月1日後，雇主向地方政府申請無違反勞工法令證明時，應檢附至少4次勞資會議紀錄。

勞動部表示，此舉是為使申請外國人的雇主更具企業社會責任、促進勞資合作。相關規定可洽勞動部電話服務中心02-8995-6000諮詢。