台灣IC出口躍升全球第3　擠下新加坡

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）半導體是台灣最重要的產業，堪稱台灣經濟命脈。根據財政部公布的最新資料，2016年台灣IC出口，占全球IC出口比重達13.6%，擠下新加坡，位居全球第3。



財政部統計處30日發布通報指出，隨著行動裝置普及化，加上物聯網、車用電子、高速運算等科技新興應用陸續出現，IC需求持續擴增，且因其專業分工製程日益精細，IC貨品於國際間頻繁流動。

財政統計通報特別說明，文中的 IC，係指 HS code 8540~8542 主要包含積體電路、二極體及冷陰極管等電子元件。

香港因毗鄰中國，又是區域轉口貿易中心，進出口占比分別為17.3%及17.6%，出口占比為全球第1，進口占比則為全球第2。



而台灣也擁有高階晶圓代工及封測技術，2016年IC出口占13.6%，擠下新加坡（12.8%），位居全球第3，較2015年進步一名，進口占5.2%位居全球第5。​

(上表取自財政部官網)

財政部表示，2017年台灣IC出口規模進一步擴增至近千億美元，為歷史新高，占台灣總出口比重升至31.4%，足見IC產業對台灣出口貿易發展影響，有增無減。

此外，中國挾廣大勞工之利，為IC大廠生產基地，2016年進口占全球比重達33.6%最高，至於IC產品出口占14.1%，則居全球第2。



中央社指出，財政部僅提供2016年資料，是因統計資料擷取自WTO世界貿易組織資訊網(如下表)，但2017年資料仍有部分國家缺漏或尚未上傳，因而僅擷取2016年資料。